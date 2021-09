Pabllo Vittar lidera em troféus no MTV Miaw e vence álbum do ano

A cantora Pabllo Vittar foi a grande vencedora da noite da quarta edição do MTV Miaw com quatro troféus. Ela venceu nas categorias Álbum do ano, Artista musical, Coreô envolvente e Hitmaker.

Vittar e Luísa Sonza lideravam o Miaw com nove indicações cada uma. Porém, Sonza saiu sem nenhum prêmio. Juliette venceu nas categorias Realeza do reality e Ícone Miaw. "O gatinho rosa veio. Eu estou muito feliz, muito obrigada", comemorou.

A noite também contou com uma homenagem de Thales Bretas a Paulo Gustavo. O médico recebeu o Transforma Miaw - LGBTQIAP+ das mãos de Hugo Gloss, amigo pessoal do casal, em um dos momentos mais emocionantes da noite.





Em seu discurso, Thales destacou todo o amor por sua família, seu companheiro e principalmente pela liberdade de amar. Também foi vestido com um terno que pertencia ao marido.

Emicida também foi homenageado com o Transforma Miaw - Antirracismo e deixou seu recado: "Ser reconhecido por ajudar o Brasil a se conectar com esse tema é lisonjeiro, especial e gratificante", disse.





As cantoras Ludmilla, Luísa Sonza e Manu Gavassi foram algumas das atrações musicais do evento. Já a apresentação ficou à cargo de Vittar e Rafael Portugal.





Confira os vencedores das principais categorias:





#EUSHIPPO

Bianca Andrade e Fred

ÁLBUM OU EP DO ANO

Batidão Tropical - Pabllo Vittar





APOSTA MIAW

Yasmin Castilho





ARTISTA MUSICAL

Pabllo Vittar





BEAT BR

L7nnon





CLIPÃO DA [email protected]

Girl From Rio - Anitta





COREÔ ENVOLVELTE

Bandida - Pabllo Vittar & Pocah





DJ LANSO A BRAVA

Pedro Sampaio





FANDOM REAL OFICIAL

Gavassiers





FEAT GRINGO

Monster - Shawn Mendes & Justin Bieber





FEAT NACIONAL

Tranquilita - Zé Felipe e Virgínia





GIRL BOSS

Manu Gavassi





HINO DO ANO

Rainha da Favela - Ludmilla





HIT GLOBAL

Black Pink - Love Sick Girls





HITMAKER ABURDO

Pabllo Vittar





HITOU NO PASSINHO

Virgínia Fonseca





ÍCONE MIAW

Juliette





MARATONEI

As Five





MEME PRA VIDA

Pfizer





MEMEIRO

Alvaro





MIAWLICIOUS

Paola Carosella





MÚSICA DE CHALLENGE

Meu Pedaço de Pecado - João Gomes





ORGULHO DO VALE

Lia Clark





PET INFLUENCER

Nelson (Bianca e Fred)





PODCAST NOSSO DE CADA DIA

PodPah





PRESTATENÇÃO

Bin





REALEZA DO REALITY

Juliette





REELEIRE DO ANO

Gustavo Tubarão





REELEIRE REVELAÇÃO

Josy Ramos





RI ALTO

Thiago Ventura





STYLE DO ANO

Jão





TRAP NA CENA

Sidoka





ZIKA DO BAILE

MC Hariel