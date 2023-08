Preta Gil posta foto e diz que teve útero retirado em cirurgia de 14 horas

A cantora Preta Gil publicou neste domingo (20) uma foto no leito do quarto do Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul de São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia para a remoção de um tumor no intestino. A operação foi realizada na última quarta-feira (16).





Na legenda da imagem, Preta descreve a cirurgia como "extensa e complexa", e conta que o procedimento durou mais de 14 horas. Além do tumor, também foi detectada a necessidade da retirada de seu útero --histerectomia total abdominal, de acordo com o jargão médico.

"Agora é um dia cada vez!!!! Hoje já consegui sentar e sigo lutando. Já deu tudo certo!!!", escreveu. Em pouco mais de uma hora, a postagem acumulou quase 320 000 curtidas. Ivete Sangalo, Deborah Secco, Paolla Oliveira, Juliana Paes, Ludmilla e Maria Gadu foram algumas das celebridades que enviaram comentários carinhosos para Preta.





O último boletim médico de Preta Gil foi divulgado pelo hospital nesta quinta-feira (17). A equipe médica afirmava que a cirurgia havia transcorrido sem intercorrências e que cantora estava acordada em "bom estado geral" e "com parâmetros clínicos normais" na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).