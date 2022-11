Público tem até dia 20 para conferir o Primeiro Festival das Flores de Londrina

Neste domingo (20), se encerra o primeiro Festival das Flores, que está acontecendo no gramado do Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, entre a Prefeitura de Londrina, a Câmara de Vereadores e o Fórum de Londrina. Os amantes de flores, folhagens e mudas de árvores frutíferas ainda tem a chance de conhecer o evento que está aberto ao público de domingo a sexta-feira, das 9h às 20h e, no sábado, será das 9h às 21h.





Nas tendas montadas sobre o gramado há mais de 200 espécies de plantas, como orquídeas (cattleya, cymbidium, denphalaens, oncidium, phalaenopsis e wanda), palmeiras, musgos, cactos, petúnias, roseiras, lavanda, gérberas, samambaias, cravinas, ervas aromáticas, crisântemos, primaveras, mudas frutíferas e muitas outras. “Queremos convidar a quem ainda não passou pela feira para vir. Ainda temos bastante variedade de plantas. É uma oportunidade de fazer um passeio e deixar a casa mais bonita para o final do ano”, convidou um dos responsáveis pela organização do evento, Renato Breuel Gonçalves.

Quem for conferir as belezas da natureza também poderá adquirir lanches, pipoca colorida, churros e sorvete, além de produtos de autocuidado e higiene veganos, e ainda participar de aulas experimentais de yoga. No sábado (19), às 9h, a instrutora Karen estará no local para ministrar uma aula e à tarde, a partir das 16h, o músico André Drago fará uma apresentação de piano, que se seguirá com um show de rock. Quem preferir participar da aula de yoga no domingo (20), às 9h, será orientado pelo instrutor Abílio Perez. Às 14h do mesmo dia, haverá outra aula com o instrutor Rômulo.





A feira é a primeira do tipo realizada em Londrina e busca arrecadar fundos para as obras beneficentes desenvolvidas pela União do Vegetal – Núcleo Água Boa, responsável por organizar o evento. O dinheiro obtido com as vendas será investido na ampliação e reforma do espaço físico do projeto, e na manutenção e na execução de projetos ambientais que promovem a sustentabilidade. O Festival das Flores de Londrina tem apoio institucional da Prefeitura de Londrina, do Sicredi e do Novo Encanto Ecologia e conta com o WallGreen, Canteiro de Ideias e Self Care Self Love como patrocinadores.