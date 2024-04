Projeto Cinema e Psicanálise exibe “Anatomia de Uma Queda” nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (22), o projeto Cinema e Psicanálise, promovido pela AML (Associação Médica de Londrina ), realizará a exibição do filme francês “Anatomia de uma Queda”.





A sessão é gratuita e terá início às 18h, no Espaço AML Cultural, localizado na rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, centro de Londrina. Logo depois, o evento contará com um debate e análise fílmica mediados pelo psicanalista Marcelo Castro.





O projeto, que teve início há 15 anos, surgiu a partir do Programa de Residência Médica em Psiquiatria, da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no Hospital Universitário. Coordenada pelo psicanalista Marcelo Castro, a princípio a iniciativa contemplava apenas os residentes do programa.

Posteriormente, foi incorporada às agendas culturais da universidade e passou a ser realizada em conjunto com a AML, para todos os interessados.





Atualmente, a ação integra o programa cultural Sessão na Faixa, da AML Cultural, sendo o Cinema e Psicanálise um dos eixos temáticos da programação. Assim, sob a ótica da psicanálise, a cada mês um filme é escolhido e analisado pelo psicanalista.

Atuando como coordenador e curador dos filmes selecionados, Castro também conduz o bate-papo e as análises dos filmes a partir da psicanálise, com foco nos perfis e comportamentos dos personagens do filme escolhido.





Na sessão de segunda-feira, a temática “Anatomia das Incertezas” será a condutora do debate. Os principais pontos a serem discutidos em relação à obra permeiam as questões acerca das incertezas da verdade, em uma época do crescimento de debates sobre a pós-verdade, bem como o papel da protagonista Sandra enquanto mulher e mãe.

De acordo com Castro, a importância de realizar um projeto que esteja aberto a esse tipo de debate vem muito do interesse da psicanálise por todas as formas de expressão artística, além de ser uma ótima oportunidade para refletir sobre temas contemporâneos.





“Particularmente, o cinema é uma das expressões artísticas de que gosto muito, e seus estudos sempre trazem a possibilidade de discutir temas sobre a cultura, sociedade, saúde mental e sofrimentos psíquicos”, comentou.

SINOPSE





Samuel é encontrado morto, aparentemente vítima de uma queda do alto do chalé no qual vivia isolado nos Alpes com sua esposa Sandra e seu filho Daniel, de 11 anos. A investigação policial acaba por indiciar Sandra como suspeita do assassinato do marido.

Alegando inocência, ela terá que se defender em um tribunal, que a julgará por uma morte da qual a única testemunha é seu filho, portador de severa deficiência visual. A tensão é crescente, e as novas revelações que surgirão garantem ao espectador uma insistente dúvida: a morte de Samuel foi acidente, suicídio ou assassinato?





PROGRAMAÇÃO

18h – Exibição do filme

20h30 – Coffee-break

20h50 – “Anatomia das incertezas” - análise fílmica e reflexão psicanalítica com Marcelo J. Castro