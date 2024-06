No dia do padroeiro, paróquia de Cambé pretende vender 10 mil pedaços de bolo

Cambé (Região Metropolitana de Londrina) comemora, nesta quinta-feira (13), o Dia de Santo Antônio, Padroeiro da cidade. E, como manda a tradição, a Paróquia que leva o nome do santo preparou uma série de eventos religiosos para os fiéis, incluindo missas, festas e, é claro, a venda do bolo do Padroeiro, que começou às 9h, no Salão Paroquial.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller (PSD), destaca que as comemorações do Dia de Santo Antônio são tradicionais e conhecidas em todo o Paraná.

"A festa e as outras atividades que conhecemos hoje começaram a ser organizadas pela comunidade católica antes mesmo da criação da Comarca de Cambé. A programação é para as famílias e favorece não só o lado religioso, mas também o do entretenimento, porque temos um mês de festa", pontua.

BOLO DE SANTO ANTÔNIO

O Bolo de Santo Antônio é um dos pontos altos da comemoração e atrai devotos de todas as regiões do Município e até mesmo de cidades da região. Para este ano, segundo Marinês Dolfini, que é coordenadora do evento, está prevista a venda de 10 mil pedaços de bolo.

"Sabemos que vamos vender todas as fatias, já que acontece todo ano. A venda do bolo já é uma tradição e envolve muitas pessoas, desde os voluntários que vêm até aqui cortar a massa e embalar até os fiéis que compram para suas famílias", conta.

A reportagem do Portal Bonde foi até o salão paroquial e foi informada que, às 10h, uma hora após o início da entrega dos pedaços, mais de 6.500 fatias já haviam sido vendidas. Por volta das 10h45, o número já havia subido para 7.500, restando apenas 2.500 pedaços.

De acordo com Dolfini, cerca de 80 voluntários participam da embalagem do bolo, que também precisa ser cortado e confeitado. "Neste ano, os 10 mil pedaços, que são abençoados pelo Padre, somam 1.300 quilos. Desse total de fatias, 35% têm a famosa medalhinha de Santo Antônio."





FILAS DE DEVOTOS

A procura pelo Bolo de Santo Antônio é tão intensa no dia do Padroeiro que, logo no início das vendas, o Salão Paroquial estava com filas de devotos.

A cambeense Juliana Seixas, de 34 anos, era uma das fiéis que aguardavam. A designer de unhas se define como uma grande devota de Santo Antônio e, por isso, todos os anos vai até o local para comprar pedaços do bolo.

"Compro fatias para a família toda e sempre conseguimos uma ou mais medalhinhas. Depois, andamos com o Santo Antônio nas bolsas e nas carteiras, porque acreditamos nos milagres e na proteção. É um santo muito poderoso", afirma.

José da Silveira, de 55 anos, por outro lado, gosta de comprar pedaços do bolo de Santo Antônio para agradecer ao santo - que é conhecido como casamentiro - pelo seu relacionamento.

"Acredito que Santo Antônio, muito mais do que casar as pessoas, nos ajuda a viver um casamento feliz e duradouro. Então sempre é tempo de agradecer, ou de pedir, dependendo do caso", comenta o comerciante, com bom humor.





PARA ALÉM DA FAMA DE CASAMENTEIRO

Apesar da fama de casamenteiro, Santo Antônio tem uma simbologia ampla para a fé católica. O padre Pedro Ramos de Faria, vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio, explica que o santo foi um exemplo de humildade e caridade.

"Santo Antônio teve uma vida dedicada a cuidar dos outros. Trabalhou na cozinha, distribuiu pães, fez de tudo para ajudar as famílias que precisavam. E a história e o modelo de caridade de Santo Antônio chegaram em Cambé há 90 anos, quando os pioneiros trouxeram as primeiras imagens."

Padre Pedro conta, ainda, que o santo é conhecido como casamenteiro por ter sido um conselheiro de casais. "Como tinha o objetivo de ajudar as famílias no que precisassem, Santo Antônio dava bons conselhos, que mantinha os relacionamentos. Por isso, podem buscar a intercessão do santo aqueles que buscam alguém e os casais que precisam de algo", pontua.





AGENDA

As festividades em comemoração ao Padroeiro de Cambé começaram no dia 30 de maio e seguem até 30 de junho. Nesta quinta-feira (13), por exemplo, os moradores e os visitantes podem aproveitar a quermesse de Santo Antônio, que acontece no Centro de Eventos da cidade a partir das 20h.

No domingo (23), às 14h, a paróquia irá realizar um show de prêmios. Já na semana seguinte, no dia 30, irá acontecer o tradicional almoço de Santo Antônio, que irá contar com um churrasco e um leilão de gado. Ambos irão ocorrer no Centro de Eventos.