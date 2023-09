Arapongas tem espetáculo grátis "Contando e Cantando Histórias" nesta quinta-feira

A peça "Contando e Cantando Histórias" será apresentada em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) nesta quinta-feira (14). Será às 20h, no teatro Sesi Arapongas.

A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos a partir das 19h30, no local.

"Entre dobraduras, músicas e poesias, objetos ganham vida e contam histórias do imaginário popular de forma lúdica, dinâmica, mágica e colorida. Dobraduras de papel desvendam os mistérios do mar, uma fita colorida desenha no espaço a aquarela de um jardim de flores e objetos do cotidiano se unem para apresentar a história de um esperto e faminto macaco. Entre uma linha e outra, melodias do canto popular e folclórico proporcionam uma atmosfera leve e divertida. Aqui a imaginação é livre para dar asas a quem gosta de ouvir boas histórias", diz a sinopse da peça.



Reserve seu ingresso aqui.



Informações: (43) 98808-7802.