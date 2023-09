Festival de Dança de Londrina inscreve para mostra local

Com mais de vinte anos de trajetória, o Festival de Dança de Londrina reúne na cidade a cada ano, na primeira quinzena de outubro, importantes montagens da dança, do teatro e da performance art e coloca em diálogo artistas locais com pares nacionais e internacionais.





A grade artística é composta por espetáculos convidados e selecionados via inscrição, que, desde o ano passado, permanece aberta em fluxo contínuo no site oficial: www.festivaldedancadelondrina.art.br, no botão “Cadastro de espetáculos”, afixado no menu principal da home.

Podem ser enviadas montagens do Brasil e do exterior com duração igual ou superior a 40 minutos e filiadas às várias modalidades da arte do movimento - do clássico ao contemporâneo, passando pelas danças étnicas e tradicionais – além das outras linguagens cênicas.





Em caso de escolha pela curadoria, a organização do Festival fará contato com a produção para acerto de possíveis contratações, com pagamento de cachê a apoio logístico. Os trabalhos remetidos pelo site ficam no banco de dados do evento.





