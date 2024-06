Arlindinho Cruz vem a Londrina para o Samba da Madrugada

Todas as histórias vividas, sejam as alegres ou as mais tristes possuem algo em comum: caberiam muito bem em uma letra de samba. O gênero musical que leva por sua vez o DNA brasileiro, toca em todos os lugares, seja acompanhado por instrumentos ou apenas na palma da mão, é um ritmo que se faz dentro do improviso, mas também com muito estudo e olhar atento para fisgar o ouvinte na melodia e na narrativa perfeita. Desde os clássicos mais populares, até os mais atuais e conhecidos como “estilo universitário”, o samba é o berço originário de vários artistas, também inspirou novas misturas e o famoso pagode. E, nesse caldo de cultura com ingredientes típicos de cada região, o evento Samba da Madrugada vem proporcionando a Londrina uma onda de experiências dentro do ritmo mais brasileiro que se manifesta diretamente em suas rodas de samba.







Uma nova edição do evento acontecerá neste sábado (15), no Iate Clube de Londrina, local que já se tornou o ponto de referência para o público, devido a sua estrutura confortável e com bastante espaço para todos poderem dançar. A voz da noite será a de Arlindo Neto, mais conhecido por seu nome artístico Arlindinho, ele que já tem o samba correndo nas veias, filho do lendário e um dos mais populares músicos brasileiros, Arlindo Cruz, promete trazer um pouco do que são suas rodas de samba cariocas para a madrugada da cidade: “Minha expectativa é a melhor possível, até porque não vou ao Paraná já faz um tempo, estou empolgado para fazer um grande show. Também acho importante não só para o samba, mas para todos os segmentos. Todos os gêneros musicais possuem a sua qualidade específica, todos merecem espaço em qualquer palco independente da região ou da tradição cultural do local”, conta o sambista.



DIRETO DO RIO DE JANEIRO





Um jovem prodígio do samba, Arlindinho vive um ótimo momento em sua carreira musical, mas seu nome já é respeitado há tempos nos bastidores de composição no samba. O músico ganhou destaque em 2010 como o mais jovem compositor de samba-enredo na União da Ilha do Governador, escola de samba do Rio de Janeiro, quando conquistou o seu bicampeonato no ano seguinte. Em 2012, também prestou uma linda homenagem a cantora Dona Ivone Lara na escola Império Serrano, o artista colaborou com Péricles e Jorge Aragão no samba-enredo da Acadêmicos da Grande Rio, onde também foi campeão em 2013, assim sendo, por cinco anos consecutivos, autor de sambas premiados em diferentes agremiações. O destaque foi em 2021, quando Arlindinho participou na composição do memorável samba-enredo “Fala Majeté” da Grande Rio, letra que ganhou diversos prêmios.





Sua lírica romântica e animada, mostra que ele crava cada vez mais o seu lugar dentro a nova geração de compositores do Brasil, seu último lançamento ao lado do já consagrado Zeca Pagodinho, a música “Sustento”, diz “sou fiel a cartilha tradicional”, fazendo referências aos seus mentores do samba. O Samba da Madrugada terá no palco um pouco de toda essa trajetória, o artista também promete se divertir, fazendo uma apresentação onde o público participe e faça parte de toda a festa: “Tenho por hábito mesmo nos shows de palco, de em algum momento descer e cantar uns sambas no meio do povo”.





