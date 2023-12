Após 13 anos, parceria entre Londrina EC e SM Sports chega ao fim

Londrina e SM Sports assinaram na noite de segunda-feira (11) a rescisão do contrato de parceria no futebol alviceleste. A negociação se arrastou por mais de três semanas e coloca um ponto final na terceirização do departamento de futebol do clube, que começou no final de 2010.







A negociação do distrato se arrastou durante dias e toda a tarde de ontem e o desfecho só foi concretizado durante a noite, por volta das 21h. A última reunião ocorreu no estádio VGD e contou com a presença do presidente Getúlio Castilho, do gestor Sérgio Malucelli e dos advogados das duas partes.

Publicidade

Publicidade





O encontro começou por volta das 16h15 e depois de mais de duas horas de conversa houve a assinatura do distrato. No entanto, uma última cláusula, referente a um valor de R$ 5 milhões de dívidas tributárias federais da SM Sports, incomodou o gestor.





A rescisão prevê que essa dívida poderia ser paga em até 140 parcelas, mas Malucelli alegou que se o pagamento fosse à vista o valor cairia para R$ 3 milhões. O Londrina descordou da sugestão e manteve o texto original. Isso atrasou ainda mais o desfecho, mas a rescisão foi concluída.





Após o fim da parceria, o empresário Sérgio Malucelli concedeu entrevista e confirmou que o LEC vai usar de forma gratuita o centro de treinamentos até o final de março e afirmou que deixa o clube com a sensação de dever cumprido.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: