Barbearia promove a primeira edição da Festa JOYnina neste sábado em Londrina

O evento contará com cardápio especial junino, incluindo quentão, paçoca, pamonha doce, bolo de milho e cachorro-quente com opção vegetariana.

As adaptações passam tanto pelo nome, que faz referência à icônica banda Joy Division, do fim dos anos 70, até a decoração sombria do ambiente, que atende à proposta punk da organização.

Atendendo à comunidade alternativa que não recusa um quentão nesta época do ano, o BarBearia realizará, neste sábado (29), a primeira edição da Festa JOYnina, com o pós-punk da banda Herzegovina (SP) e o electro-rock na discotecagem de Mhorula. O bar abre às 20h e as atrações começam a partir das 21h.

BANDA HERZEGOVINA





O destaque musical da vez é o Herzegovina. Formada no Rio de Janeiro (RJ), a banda conta com Rafael Crespo (ex-Planet Hemp e Polara), no vocal e na guitarra; Marcello Fernandes, no contrabaixo; Guilherme Pacola (Vermes do Limbo e Bumbo Mudo), na bateria; e Mari Crestani (ex-Human Trash e ex-Mercenárias), no saxofone. Mesclando estilos musicais góticos, lançou os EPs “5AM” (2016) e “Last Turn” (2018) e o álbum “Emergency” (2020). A última novidade foi o single “Great Reset”, em agosto do ano passado.

A inspiração vem da sonoridade do fim da década de 70 e início dos anos 80, incluindo as cenas proto punk, new wave e no wave de Nova York, punk, pós-punk e gótica da Inglaterra, e krautrock, eletrônica e industrial da Alemanha.





Hoje, os músicos residem em São Paulo (SP). Já fizeram shows em diversos estados do Brasil, abrangendo as regiões sul, sudeste e centro-oeste, além de uma turnê internacional pelo Uruguai e Argentina.

O som que comanda a casa até as 4h é de Mhorula, projeto fundado em 2008 pelo músico londrinense Mau Werner.





A entrada para a Festa JOYnina é gratuita, mas contribuições espontâneas são bem-vindas.