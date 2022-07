Blues na Concha Acústica: show gratuito reúne várias atrações nesta sexta

Como a mistura é o mote do show, Kiko Jozzolino vai fazer um dueto entre guitarra e acordeon na música autoral “Forró Blues”, com Miguel Santos. “O Kiko, que agita a cena da música londrinense, está oportunizando esses encontros mais que interessantes. Me sinto honrado pelo convite, já que tem muita gente boa nesse time”, ressaltou Miguel Santos.

“É uma imensa alegria voltar a levar este show gratuito ao público, com tantos talentos no palco, mesclando o blues e outros estilos. A expectativa é a melhor possível, teremos muita música de qualidade e, como sempre, procuramos valorizar especialmente os músicos locais, já que Londrina é um grande celeiro de artistas. Dessa vez, teremos na cidade ainda o renomado guitarrista Marcinho Eiras. Fazemos tudo com muito carinho, respeito e prazer, pois tocar na Concha Acústica é sempre especial e esperamos que todo mundo goste dessa noite agradável”, destacou Jozzolino.

O músico e organizador do Blues na Concha, Kiko Jozzolino, enfatizou que o evento retorna, após dois anos sem edições realizadas por conta da pandemia, a um dos palcos mais tradicionais da cidade, no Centro Histórico. Segundo ele, o Blues na Concha é um espetáculo agregador, preparado para toda a família e comunidade londrinense. O espaço terá ampla estrutura de som e iluminação para oferecer o melhor aos espectadores.

Nesta sexta-feira (22), a partir das 18h, a Concha Acústica de Londrina, um dos cartões postais e espaços culturais mais queridos da cidade, será palco da quarta edição do Blues na Concha. O evento musical , aberto a todo o público, é parte da programação do tradicional Festival de Blues de Londrina, que está em sua 12ª edição.

Programação

No fim de tarde de sexta-feira (22), pontualmente às 18h, um dos mais importantes representantes do jazz londrinense, Mateus Gonsales, dá início a apresentação com seu trio. O Mateus Gonsales Trio é formado por Diogo Burka, no contrabaixo acústico, Elton Dias, na Bateria e Mateus Gonsales no piano. Como convidado especial, o trio recebe Paulo Siqueira, que atualmente mora nos Estados Unidos. Em seguida, o consagrado musico Marcinho Eiras, vem de São Paulo especialmente para participar desse show.





Marcinho Eiras é considerado pela mídia especializada um dos maiores guitarristas de sua geração. Conhecido pelo seu talento, virtuosismo, e por desenvolver uma técnica não convencional, o “Two Handed Tapping”, semelhante a um piano, podendo tocar com duas guitarras simultaneamente. Marcinho já se apresentou na Austrália, Costa Rica, Alemanha, Inglaterra, Áustria, Romênia, Grécia, Bélgica, Indonésia, Nova Zelândia, África do Sul, Itália e outros países. Acompanhou importantes com artistas como Ivan Lins, João Donato, Toninho Horta, Bocato, Mozart Melo, Amilton Godoy, entre vários outros.





Marcinho Eiras atuou como guitarrista na Banda Domingão, que atuava no programa Domingão do Faustão e também no Programa do Jô por algum tempo.





Depois, vem a Orquestra Solidariedade Sempre, formada por 18 músicos menores de idade e um regente. Há mais de 18 anos, a Associação Solidariedade Sempre inspira crianças e adolescentes de dez a 17 anos a transformar sonhos em realidade, através da música e outras atividades socioculturais. No âmbito musical, são realizadas oficinas de musicalização, solfejo, teoria musical, coral, flauta doce, violão e instrumentos de orquestra: cordas, madeiras e metais. Como resultado de todo o trabalho musical, os educandos formam uma Orquestra e um Coral, com repertórios que variam do Clássico ao Popular.





Logo após, uma seleção de músicos londrinenses vai ocupar a praça com Kiko Jozzolino (guitarra), Elieser Botelho JR (guitarra), Bruno Cotrim (bateria), Gabriel Zara (baixo) e Mateus Gonsales (teclados), com o show Blues na Concha. Esta formação base, com grandes instrumentistas, vai receber uma série de convidados: Luke de Held (guitarra e voz), Miguel Santos (acordeon), Wesley Cesar Florêncio (saxofone), Elaine Fiora (voz), Diego Munhon (voz).





O repertório parte do blues para alçar voos pelo jazz, rock, soul, o que mais aparecer nesta confraternização da cidade com a música.





O Blues na Concha já entrou para o calendário cultural londrinense, como ocorre com o tradicional Blues no Lago. Esse ano, o festival ocorre nos dias 3, 4 e 5 de agosto com atrações locais, nacionais e internacionais. Os ingressos estão à venda no site do sympla (www.sympla.com). Mais informações sobre o evento podem ser acompanhadas pelas redes sociais, no Facebook e Instagram do Festival de Blues.