Brasileiro leva mundo de 'Harry Potter' à Lucca Comics

A Lucca Comics & Games, principal feira de quadrinhos e cultura pop da Europa e que será na Itália, se prepara para receber os responsáveis por levar os objetos e conceitos dos livros da saga Harry Potter ao cinema.





A tarefa de projetar itens icônicos como o Mapa do Maroto, o colar Vira Tempo e o jornal Profeta Diário ficou a cardo do estúdio britânico MinaLima.

E nesse nome, metade é brasileira: o mineiro Eduardo Lima, que dividiu a responsabilidade com Miraphora Mina, contou à Ansa os planos para o evento.





De acordo con Lima, o estúdio vai ocupar uma antiga igreja, e o espaço terá sessões de autógrafos, exposição de produtos e uma loja, inclusive com as edições especiais dos livros da saga, que contam com novas ilustrações feitas pelo MinaLima.

"A seção central vai celebrar o livro 'The Magic of MinaLima: Celebrating the Graphic Design Studio Behind the Harry Potter & Fantastic Beasts Films' [ainda não publicado no Brasil], com alguns acessórios do filme, as réplicas", relata.





"De um lado, teremos os três primeiros livros de Harry Potter com as novas ilustrações. Do outro, vamos celebrar a série 'MinaLima Classics', com livros como Peter Pan, Alice, Mágico de Oz e outros, que publicamos na Itália pela editora Salani", detalha.

A ansiedade para reencontrar os fãs é grande, já que Lima e Mina nunca passaram pela Lucca Comics, mas estiveram na Bologna Children's Book Fair.





Conforme o brasileiro, os fãs italianos da saga são tão entusiasmados quanto os brasileiros: "Sempre que publicamos uma novidade eles aparecem perguntando quando vai ter na Itália".

Imerso nesse mundo desde o segundo filme, "Harry Potter e a Câmara Secreta", de 2002, Lima emendou um desafio mágico após o outro. Hoje, 12 anos após o lançamento do derradeiro "Harry Potter e as Relíquias da Morte - parte 2", de 2011, ele e a parceira já trabalharam nos spin-offs da saga ("Animais Fantásticos"), no parque temático em Orlando, e atualmente enfrentam o desafio de repensar todo o visual do mundo bruxo para as edições MinaLima dos livros.





"Tivemos um pouco de pânico no primeiro. Como vamos reinventar o Castelo de Hogwarts? A ideia era não ser nada parecido. Mas o medo de ficar a mesma coisa logo foi embora, ficamos animados com as áreas que não podíamos trabalhar nos filmes, como desenhar os personagens", aponta.

Além disso, ele frisa que o cinema permitia um pouco mais de liberdade com as adaptações: "Por exemplo, o Mapa do Maroto dos filmes é retangular porque fizemos como funcionaria melhor na tela. Mas se no livro está escrito que é um pedaço de papel quadrado, precisamos fazer um pedaço de papel quadrado, porque é o que a pessoa vai ler ao ver a imagem".





A equipe de seis ilustradores inclui Mauricio Carneiro, marido de Lima que também foi figurinista nos filmes. E o desafio do grupo está longe de acabar: dos sete livros da série que serão reeditados pela MinaLima, o mercado europeu agora está publicando o terceiro ("Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban"). No Brasil, os dois primeiros já estão disponíveis.

Tanto tempo depois, ao lembrar de como foi parar no centro da maior franquia do mundo, ele ainda se emociona: "Me belisco até hoje. Tinha o sonho de trabalhar com cinema. Meu irmão queria jogar futebol e eu queria ficar vendo filme. Quando cheguei em Londres, tinha o contato da Mira, nenhuma garantia.





Mas a gente fala que se conhece de outras vidas, uma parceria de design desde a época medieval".

"A gente clicou. Ela me ofereceu só uma semana ou duas de estágio e veríamos o que ia acontecer. Fui com a cara e a coragem, levei o sorriso, a alegria, o charme do brasileiro. E meu portfólio, todo colorido. A Stephanie McMillan, decoradora de set, gostou e disse que seria bacana levar um pouco desse colorido para o Harry Potter", lembra.





Ao fim de todos os filmes, nasceu o estúdio MinaLima, para garantir a continuidade da parceria de sucesso.





"Quando terminamos tudo, pensamos: 'o que a gente vai fazer?'. A gente adora trabalhar junto, tem uma parceria tão bacana. E as gerações de fãs são muitas. Encontramos um grupo em Orlando que se veste dos personagens, todos com mais de 65 anos", comenta.





"Ao mesmo tempo, estão se renovando. Os fãs que cresceram com os filmes e livros agora têm famílias. Estão obrigando os filhos a ler também", brinca. "O fenômeno é impressionante, o público tem idades entre dois e 100 anos. Antes achávamos que tudo ia acabar com o último filme. Hoje sabemos que, enquanto tiver Harry Potter, tem MinaLima", conclui.





A próxima edição da Lucca Comics & Games, que acontece na cidade italiana de Lucca, será de 1º a 5 de novembro.