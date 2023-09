Brazilian Day Japan terá mais de 30 atrações e gastronomia brasileira

Segunda edição do evento conta com mais de 30 atrações e inúmeras barracas com a gastronomia brasileira





O Brazilian Day Japan Hamamatsu, maior evento da comunidade brasileira no Japão, acontece neste fim de semana na província de Shizuoka. Um evento vibrante que celebra a presença brasileira no Japão, promovendo um elo cultural entre brasileiros e japoneses.

Durante três dias, 15,16 e 17 de setembro, o público poderá desfrutar de mais de 30 atrações, incluindo cantores regionais, apresentações artísticas que destacam a diversidade da cultura brasileira e convidados especiais como Lisa Ono, Joy Hirata e o baiano Saulo Fernandes.





Entre as maiores atrações do Brazilian Day Japan estão as inúmeras barracas de culinária brasileira. Os visitantes terão a oportunidade de saborear pratos autênticos, como churrasco, coxinha, acarajé e muito mais. É uma verdadeira viagem gastronômica ao coração do Brasil, com novidades este ano, feijão tropeiro, maniçoba, vatapá, frango no tucupi e peixada paraense.

Na primeira edição em 2022, o evento reuniu mais de 20 mil pessoas em três dias de festas. O convidado especial foi o cantor e ator Tony Garrido que encantou o público.





Saulo Fernandes leva o ritmo da Bahia para o Japão

O cantor e compositor baiano Saulo Fernandes vai levar ao Japão o ritmo contagiante da Bahia. O som pulsante do axé, o romantismo da música popular brasileira e a energia do samba estarão reunidos em uma única apresentação do artista, que promete transportar a plateia para os dias de carnaval da Bahia.





A apresentação do ex-vocallista da Banda Eva acontece no domingo (17), encerrando o Brazilian Day Japan em grande estilo.

A programação completa está no site do evento: www.braziliandayjapan.com





Serviço:





Dias: 15,16 e 17 de setembro





Local: Matsubishi Atoshi – próximo a estação de Hamamatsu e ao ZAZA.