Carnaval diferente: veja a programação das festas nos shoppings de Londrina

Chega fevereiro e com ele uma das maiores festas do Brasil, o carnaval. A celebração, que começa no sábado (10) e vai até terça-feira (13), conta com diversos programas para aqueles que desejam celebrar, seja dançando e pulando em um bloquinho ou ficando tranquilo em casa.

O Carnaval de Londrina, que seria no CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa, foi adiado nesta quarta-feira (7). No entanto, nem tudo está perdido! Para aqueles que desejam celebrar de uma maneira diferente, confira as programações divulgadas pelos shoppings de Londrina:



Londrina Norte Shopping

O Londrina Norte Shopping incluiu em sua programação muita música, passando de samba e marchinhas até o axé. A festa está marcada para acontecer no sábado (10) e domingo (11), na praça de eventos do shopping, das 16h às 20h.

No sábado, quem vai animar a galera é o Bloco Carnavália, das 16h às 18h. Logo depois, das 18h às 20h, quem assume o palco é Kler Amaral. Já no domingo, a responsabilidade de entreter a galera fica com Ariosi.

“O repertório eclético é a maneira mais democrática de poder atender a todo tipo de público. Quem escolher passar o Carnaval conosco, poderá cantar e dançar diversos gêneros do Carnaval brasileiro. A unanimidade fica por conta da alegria”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do shopping.



Além das apresentações musicais, a praça vai contar com recreação com oficinas de máscaras, mini salão de beleza, brinquedos infantil, pipoca, algodão doce e as presenças das mascotes Juba e Eloá.

Pensando nos pequenos, o shopping preparou um bloquinho de carnaval exclusivo para crianças com direito a serpentina, confete e muita dança. Além disso, a equipe SOS Chikinha vai ministrar uma oficina de máscaras de carnaval, além de prepararem um mini salão com direito a penteados com trança e cabelo colorido.



Créditos: Cassio Mozer/Divulgação

Aurora Shopping

No Aurora Shopping, a programação especial é voltada para aqueles que querem incluir seus pets na folia. O "Bloquinho Pet" é voltado para cachorros e gatos e está marcado para o sábado (10), das 15h às 16h30, no Centro de Eventos, em uma área reservada para a festa.

A entrada é gratuita, mas o shopping vai estar aceitando entregas voluntárias de ração, que será doada à entidade SOS Vida Animal. Este é o terceiro ano consecutivo que a festa acontece, e além do desfile de fantasias, os animais ainda ganham brindes.

De acordo com a gerente de Marketing do shopping, Ana Paula Castilho, a festa é um sucesso. "É um grande sucesso. As famílias adoram arrumar seus pets para a folia e, principalmente, para o desfile que é o ponto alto da festa", afirma.

Para as crianças, a programação vai contar com o "Bloquinho do Aurora - Kids", com marchinhas clássicas e diversão por conta da turma do Plantão Sorriso. A folia está marcada para segunda (11) e terça-feira (13), das 15h às 16h30, no Centro de Eventos.

Os ingressos já estão a venda no site pelo valor de R$20 a inteira e R$10 a meia. Para aqueles que não tem direito a meia entrada, há a opção do ingresso solidário, onde se deve entregar um quilo de alimento não perecível na entrada do evento para doação ao Hospital de Câncer de Londrina.



Créditos: Divulgação



Shopping Catuaí

No Catuaí, a programação foi pensada para garantir a diversão de todos: adultos, crianças e pets.

No sábado (10), a Folia Kids vai acontecer no restaurante Coco Bambu, no piso superior e no parquinho, das 14h às 18h. Além de gincanas, recreação e camarim para pintura facial carnavalesca, o bailinho Casa da Beca vai ser responsável por alegrar a criançada com música. Já para os amantes de animais, a Folia Pet está marcada para o domingo (11), no Pet Park, que é ao ar livre e próximo à entrada da Kalunga. Das 17h às 20h, a festa vai contar com estúdio de fotos, decoração especial e uma entrutura pensada para o lazer dos pets. Além disso, os bichinhos poderão participar do tradicional desfile de fantasias, que começa às 18h.

Ambas as programações são gratuitas e com o número de vagas limitado. As incrições podem ser feitas no site do Catuaí.



Créditos: Divulgação



Boulevard Shopping

No Boulevard, a folia está marcada para sábado (10) e domingo (11), com programas para as crianças, shows musicais e brincadeiras. No sábado, a partir das 16h, as cranças e famílias vão poder se divertir com brincadeiras carnavalescas, animação e música na praça Passaletti, no piso superior. A responsabilidade de entreter a garotada vai ser do Grupo Clarc, que ao som de Sol Dá Mi Rir vai realizar uma apresentação interativa com as crianças.

Ainda no mesmo dia, a novidade é o desfile do Cabelo Maluco, que tem o objetivo de estimular a criatividade e inovação entre os pequenos. Além disso, as crianças que marcarem presença vão receber um kit folia com confete e serpentina para se divertir.

No domingo, a animação fica por conta da cantora Rakelly com Criançada no Samba. Para encerrar a festa com chave de ouro, está marcado o desfile de fantasias carnavalescas para que as crianças aproveitem tudo que o carnaval tem direito.

Toda a programação é gratuita. Não é necessário se inscrever para participar.



Créditos: Divulgação



Horários de funcionamento

Londrina Norte Shopping: - Lojas: Segunda à sábado: 10h às 22h Domingos e feriados: 14h às 20h - Praça de alimentação: Segunda à Domingo e feriados: 11h às 22h

Aurora Shopping: - Lojas: Segunda, terça, quarta e sábado: 10h às 22h Domingo e feriados: 11h às 22h - Praça de alimentação: Segunda, terça, quarta e sábado: 10h às 22h Domingoe feriados: 14h às 20h

Shopping Catuaí: - Lojas: Segunda à sabado: 10h às 22h Domingo e feriados: 14h às 20h - Praça de alimentação: Todos os dias: 11h às 22h

Boulevard Shopping: - Lojas: Segunda à sábado: 10h às 22h Domingo e feriados: 14h às 20h - Praça de alimentação: Segunda à sábado: 10h às 22h Domingo e feriados: 11h às 22h

Royal Plaza Shopping: - Lojas: Segunda à sábado: 09h às 21h Domingos e feriados: 12h às 18h - Praça de alimentação: Segunda à sábado: 10h às 21h Domingos e feriados: 11h às 18h