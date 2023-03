Com 'Medicada Ela é Ótima', Bruna Braga apresenta seu primeiro solo no Valentino

Humorista, roteirista apresenta, em Londrina, “Medicada Ela é Ótima”; Bruna Braga escreveu, recentemente, um longa-metragem para Paramount em parceria com o projeto Narrativas Negras







Ganhando os palcos pelo Brasil - com expertise em improviso e interações dinâmicas com a plateia - a humorista divide com o público histórias da infância, relação com a família, afetividade, expectativas da vida adulta ao assumir seu posto na comédia e os transtornos psicológicos que enfrenta, inclusive com o humor mais afiado da cena.

Quem é Bruna Braga?





Bruna Braga tem 29 anos, sendo seis deles dedicados ao humor, e a mais recente aventura foi no reality LOL - Se Rir, Já Era! do Prime Video (Amazon).





Fez parte do grupo Coisa de Preto, primeiro grupo de stand-up comedy black do país. Esteve em alguns dos mais importantes comedies de São Paulo, além de ter se apresentado nas principais noites de comédia em bares e teatros por todo o Brasil. Participou do programa Fábrica de Talentos no Multishow, Trace Trends na RedeTv!, The Noite no SBT, Programa Mulheres na Gazeta, CNN Tonight na CNN, Programa do Porchat na Tv Record, Estação Livre e Roda Viva na Tv Cultura e A Praça É Nossa no SBT.

Ganhou a competição do programa Comedy Central Stand-Up - A Seleção e estreou no Stand-Up No Comedy em 2018. Fez parte do projeto Comediantes Resolvem Problemas do Mundo nas redes sociais da emissora e fez parte da temporada 2019 e 2020 do Comedy Central Apresenta. Apresentou, em 2020, ao lado de Emicida, o Vai Ser Rimando e, em 2021, o Bate Boca Brasil, ao lado do jornalista Léo Dias. No mesmo ano, comandou o programa Papo Reto na Amazon Music e fez parte da bancada do Podcast Lança a Braba em uma temporada. Foi a ganhadora do MEME da Comédia na TNT, onde apresentou um especial de Natal.





Fez parte do time de roteirista dos programas Prêmio Multishow (2020/2021), Dani-Se no GNT (primeira temporada), Jojo Nove e Meia no Multishow (primeira temporada) e fez parte do núcleo de humor na TV Globo. Esteve também como redatora em marcas como Seda e como redatora-chefe na campanha Geração Zika com Nike + Authentic Feet. Escreveu recentemente um longa-metragem para Paramount em parceria com o projeto Narrativas Negras.

Atualmente, escreve como freelancer para portais como o Universa Uol, empreende e gerencia a própria carreira junto ao time da agência de criação Dromedário, e circula a cena nacional com seu primeiro show solo “Medicada Ela é Ótima”, com destaque pela irreverência e expertise em improviso.





Serviço:

Bruna Braga em: Medicada ela é ótima!

15/03/23 • 20h

Bar Valentino | Londrina - PR

Ingressos pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/bruna-braga-em-medicada-ela-e-otima/1860530