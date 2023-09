Como aproveitar o segundo round do The Town e adotar cuidados para se manter saudável

Especialista compartilha dicas essenciais para preparar o corpo antes do evento e aproveitar ao máximo as horas de shows e atividades





O festival The Town continua nos dias 7, 9 e 10 de setembro de 2023, mantendo os fãs ansiosos pela oportunidade de se reunir e desfrutar de horas de diversão e música. Os organizadores estão empenhados em proporcionar uma experiência excepcional, alinhada com o renomado legado estabelecido pelo Rock in Rio.



No entanto, para garantir que todos possam aproveitar o festival ao máximo, é essencial preparar o corpo e a mente. Ficar em pé pode até ser benéfico para a saúde – um estudo publicado na revista "European Heart Journal", da Sociedade Europeia de Cardiologia, defende que a postura em pé auxilia na melhora dos níveis de colesterol, gorduras e açúcares –, mas é importante ressaltar que passar horas nessa posição pode ser cansativo.





Renata Taylor, fisioterapeuta e consultora da HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos, compartilhou suas principais dicas para preparar o corpo e garantir uma experiência incrível durante o evento.

Planejamento e descanso





Conheça a programação do festival com antecedência e planeje quais shows e atividades você deseja participar. Ter um plano evita a pressa e ajuda a gerenciar seu tempo efetivamente, permitindo pausas estratégicas. "Lembre-se de reservar momentos para descansar e relaxar entre as apresentações, evitando a exaustão", sugere a especialista.

Proteção solar e vestimentas adequadas





Os raios UV podem ser prejudiciais para a pele, especialmente durante longos períodos ao ar livre, com o corpo exposto ao sol. "Aplicar protetor solar antes de sair de casa é primordial, e reaplicar ao longo do dia é necessário. Utilizar roupas leves, chapéu e óculos de sol ajudará a proteger sua pele e olhos dos efeitos nocivos do sol", aconselha Renata.

Hidratação constante





O calor intenso e a agitação dos festivais podem levar à desidratação, afetando sua energia e saúde geral. Renata enfatiza a importância de beber água regularmente. "Leve uma garrafa reutilizável e mantenha-se hidratado durante todo o dia, mesmo quando estiver no meio da multidão", ela aconselha. "Além disso, considere alternar com bebidas esportivas para repor eletrólitos perdidos através do suor."





Alimentação equilibrada





Uma dieta balanceada antes do festival é fundamental para manter a energia ao longo do dia. "Certifique-se de fazer uma refeição rica em proteínas magras, carboidratos complexos e gorduras saudáveis. Se possível, coloque lanches leves na mochila para não passar longas horas sem comer", sugere a especialista. Frutas, vegetais, nozes e proteínas magras podem fornecer a energia necessária para aproveitar as horas do festival sem quedas abruptas de energia.