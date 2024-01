Concertos Candlelight se apresentam em Londrina com repertório eclético

A renomada série internacional de concertos à luz de velas, Candlelight, da Fever, apresentará programas especiais em Londrina nos próximos meses. O repertório diversificado promete agradar a todos os gostos, desde os mais modernos até os mais clássicos.





No domingo, 28 de janeiro, o Teatro Mãe de Deus será iluminado por milhares de velas para receber o Candlelight: Tributo a Taylor Swift. Interpretado pelo quarteto de cordas Monte Cristo, o concerto promete uma noite inesquecível para os fãs de Taylor Swift, apresentando os sucessos mais emblemáticos da cantora norte-americana, como "Blank Space", "Anti-Hero", "Cardigan" e "You Belong With Me".

No mês de fevereiro, estão programados mais três concertos emocionantes na cidade. O "Candlelight: As Melhores Trilhas de Hans Zimmer - de Piratas do Caribe ao Rei Leão", apresentará as trilhas sonoras mais icônicas do renomado compositor Hans Zimmer, responsável pela música de filmes como Piratas do Caribe, O Rei Leão, Batman o Cavaleiro das Trevas, entre outros.





O"Candlelight: Coldplay x Imagine Dragons", oferecerá uma versão instrumental das músicas das bandas Coldplay e Imagine Dragons. Será uma oportunidade única de apreciar os sucessos dessas duas aclamadas bandas de uma maneira totalmente nova e para os entusiastas do rock. Já o "Candlelight: Os Clássicos do Rock", trará os sucessos de bandas renomadas como The Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones e Aerosmith. Será uma viagem musical pelos grandes clássicos do rock que marcaram época.

As setlists diversificadas dos concertos Candlelight visam incentivar um público mais amplo, incluindo aqueles que talvez nunca tenham considerado um concerto de música clássica, a se conectar com as peças mais icônicas dos maiores compositores e a apreciar os maiores sucessos de artistas contemporâneos de uma maneira única.





Confira a programação completa dos concertos Candlelight em Londrina aqui:

Candlelight: Tributo a Taylor Swift





Data e hora: 28 de janeiro às 19h, e 21h

Local: Teatro Mãe de Deus - Avenida Rio de Janeiro, 700 - Centro, Londrina





Duração: 60 minutos

Idade: a partir dos 8 anos. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto





Candlelight: As Melhores Trilhas de Hans Zimmer - de Piratas do Caribe ao Rei Leão





Data e hora: 03 e 04 de fevereiro às 19h

Local: Teatro Mãe de Deus - Avenida Rio de Janeiro, 700 - Centro, Londrina





Duração: 60 minutos





Idade: a partir dos 8 anos. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto









Candlelight: Coldplay x Imagine Dragons





Data e hora: 03 de fevereiro às 21h





Local: Teatro Mãe de Deus - Avenida Rio de Janeiro, 700 - Centro, Londrina





Duração: 60 minutos





Idade: a partir dos 8 anos. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto





Candlelight: Os Clássicos do Rock





Data e hora: 04 de fevereiro às 18h





Local: Teatro Mãe de Deus - Avenida Rio de Janeiro, 700 - Centro, Londrina





Duração: 60 minutos





Idade: a partir dos 8 anos. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto.