Concha Acústica recebe show da banda The Loreans na sexta

Segundo a empreendedora responsável, Rosineide Aparecida Tomaz, no final de 2023 a assessora do projeto Viva a Concha, Marina Costa, ofereceu mais uma oportunidade para que ela continuasse comercializando os produtos. “Participar da Feira Gastronômica foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje, tenho várias oportunidades de fazer o que gosto e sempre que podem, a Marina e a dona Iara, do Viva a Concha, nos ajudam”, contou.

A iniciativa, aberta ao público de todas as idades, acontece semanalmente na Concha Acústica de Londrina, localizada na rua Piauí, 130, Centro. Durante o evento, a população poderá desfrutar de 15 empreendimentos com vendas de vários produtos das 18h às 22h.

O projeto Viva a Concha realiza mais uma edição de sua Feira Gastronômica neste sexta-feira (3), a partir das 18h. Além da comercialização de produtos, o público ainda vai contar com uma apresentação da banda The Loreans.

Das 19h às 21h, o público poderá desfrutar o melhor do rock nacional e internacional com a banda The Loreans. O grupo é composto por cinco músicos: Gui Garcia como vocalista, Thiago Sullivan na guitarra solo e voz, Felipe Beraldi na guitarra base e voz, Thiago Frauzino na bateria e Luiz Rodrigo Kbça no baixo e voz.





A banda londrinense, formada em 2021, busca proporcionar uma experiência única, levando o público a uma viagem no tempo, inspirada no filme “De Volta para o Futuro”. Os integrantes realizam um show temático, repleto de clássicos do rock’n’roll internacional e nacional, abrangendo todas as décadas.





Segundo o vocalista, Gui Garcia, se apresentar na Concha tem sido uma experiência diferente devido à diversidade de público. “Portanto, variamos bastante o nosso setlist para poder agradar a todos. Esse desafio não é fácil, e essa diversidade causa na banda um impacto bem importante. Isso nos ajuda a amadurecermos como músicos, buscando outros estilos para se encaixar na proposta do show e da banda”, contou.





Para esta apresentação, a banda preparou uma viagem no tempo indo dos anos 60 aos anos 2000, com um repertório contendo 32 músicas.