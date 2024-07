Cultura Hall Londrina comemora o Dia Mundial do Rock neste sábado

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, o Cultural Londrina une música e solidariedade neste sábado (13). A primeira edição do Cultural Rock Fest acontece de forma beneficente no Cultural Hall, com atrações locais do gênero.





A série de shows tem início às 19h e reúne DJ Suzuki & Voice and Drum Performance, Banda Bora, Luke the Held & The Luke Band e Rock Nobilis, com clássicos do rock nacional e internacional.

A entrada é gratuita, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. O total arrecadado será destinado à Missão Casa Verde, instituição de acolhimento de pessoas em situação de rua, abuso de drogas e exploração sexual em Londrina.





SERVIÇO

Cultural Rock Fest





Quando: neste sábado (13), às 19h





Onde: Cultural Hall (Rua Professor João Cândido, 1156 - Centro)





Quanto: Gratuito, mediante a 1kg de alimento não perecível