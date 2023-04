Gusttavo Lima encerra grade de shows da ExpoLondrina 2023 neste domingo

Se no ano passado ele foi a atração principal da abertura da ExpoLondrina, desta vez é quem encerra a grade de shows da feira agropecuária. Gusttavo Lima sobe ao palco no domingo (16), num sunset que promete ser memorável. É também neste dia que será realizada a final do Rodeio, com emoção na competição. Os ingressos para os shows estão disponíveis no site www.totalcesso.com, na bilheteria do Parque Ney Braga e na Loja 202 do Boulevard Londrina Shopping.





Do ano passado para cá, Gusttavo Lima tem muitas novidades para contar e cantar. Entre elas, está o EP Buteco Goiânia, além dos singles “Termina Comigo Antes”, “Não Pega Ninguém Ainda” e “Fala Mal de Mim”. O projeto, lançado no fim do ano passado, celebrou também os 33 anos do artistas e apresenta ao público as faixas “Ex dos Meus Sonhos”, “Cara da Derrota”, “Vítima”, “Três Fases”, “Nunca mais largo Você”, “Saudade Fudida” e “Sorte no Copo”.

No repertório da ExpoLondrina, Gusttavo Lima deve mesclar um pouco dos sucessos de sua trajetória com algumas dessas canções mais recentes. Aliás, repertório ele tem para show de mais de quatro ou cinco horas. E o público não espera menos do que uma apresentação para ficar na História, para encerrar a edição 2023 da ExpoLondrina com chave de ouro.





Programação de shows da ExpoLondrina 2023

15/04 - Luan Santana + Simone Mendes + Dennis

16/04 - Sunset Gusttavo Lima + Final Rodeio