Detonautas apresenta show da turnê inédita acústica de 20 anos no Festival João Rock

A banda Detonautas se apresenta com sua "Detonautas Tour 20 anos - Acústico" no festival João Rock, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no dia 8 de junho. A apresentação faz parte de uma sequência curta de shows que já passou por São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Belo Horizonte.





A ideia de gravar um álbum acústico não é recente, já que a banda possui o Detonauta Acústicos, gravado em 2009, com sucessos como "Você Me Faz Tão Bem", "Olhos Certos" e "O Retorno de Saturno". Nessa época, foi a primeira vez que o grupo mostrou para o público um lado mais intimista de suas canções.

A partir desse álbum, inclusive, é que a banda inspirou seu DVD 20 anos - acústico, em 2023, para comemorar suas duas décadas de história. Com o sucesso do lançamento, o grupo decidiu levar o trabalho para a estrada, e assim nasceu a Tour 20 anos - acústico.





A banda é formada por Tico Santta Cruz como vocalista, Renato Rocha na guitarra, Fábio Brasil na bateria, Phil Machado na guitarra e, por fim, André Macca no baixo. Para Tico, essa nova turnê é uma celebração. "O acústico é algo muito grandioso na nossa trajetória, é uma história que merece ser levada para a estrada”.

Ainda, o vocalista complementa explicando que ter as músicas gravadas dessa maneira trouxe uma outra percepção ao grupo. “Quando você coloca uma canção no violão e ela funciona, é porque realmente é uma composição muito poderosa”.





O repertório de Detonautas Tour 20 anos - acústico vai percorrer diferentes fases do conjunto, incluindo músicas menos conhecidas e outras que ainda não ganharam uma versão oficial acústica. “Queremos oferecer aos nossos fãs um momento único. Vai ser uma experiência atemporal, quase como uma máquina do tempo, no sentido de transportar as pessoas para os diferentes sentimentos e fases que viveram”, finaliza Tico.





Os ingressos para o show já estão a venda no site , com os setores Plateia Premium e Camarotes já esgotados.