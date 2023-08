Dia dos Pais com produtos personalizados na feira itinerante Londrina Criativa

O Dia dos Pais vai ser tema da edição especial da feira itinerante Londrina Criativa que acontece nos dias 12 e 13 de agosto, no Boulevard Londrina Shopping. Os pequenos empreendedores vão atender no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h.

Vários produtos personalizados para os pais serão vendidos, desde encadernação a quadros feitos na hora, além de canecas, cadernos, macarrons e biscoitos, entre outros presentes.



“Nossos empreendedores estão preparados para oferecer aos clientes produtos personalizados e itens especialmente pensados para presentear os pais. Por isso, quem quiser, pode garantir a lembrancinha já no sábado”, diz Margareth Watanabe, organizadora da feira Londrina Criativa.





Entre os itens, estão chocolate com flores comestíveis e macarrons, laços, fitas e acessórios para crianças, bijuterias, acessórios para Barbie, papelaria criativa, pelúcias geek, encadernação artesanal, arte em pirografia, arte gráfica com tema de calopsita e de gato, arte em gesso, peças em resina, velas, roupas infantis, brechó, origami e pano de prato.

Academia Londrina Criativa





O Selo Londrina Criativa lança ainda a Academia Londrina Criativa, ações voltadas à formação e profissionalização dos pequenos empreendedores. Ao longo do ano, o objetivo é ofertar cursos, workshops e mentorias a quem estiver interessado. “Os empreendedores, normalmente, fazem cursos, mas, têm baixa aplicabilidade. Então, queremos oferecer mentorias com excelentes consultores que apoiam a proposta e tornarão acessíveis a mentoria”, pontua Watanabe. No ano passado já ocorreram algumas dessas ações, que estão sendo elaboradas novamente.





Selo Londrina Criativa





Outros eventos, atividades e ações estão sendo planejadas sob o selo da Londrina Criativa dentro da programação do município. A feira já foi realizada no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc, na Expo Japão e no Londrina Matsuri. Além disso, foi uma das apoiadoras do Hackatur 2022, do Sebrae e já participou da tradicional Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. A Londrina Criativa tem apoio do Visite Londrina Convention Bureau e da prefeitura de Londrina, por meio da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).