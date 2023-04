Dilsinho circula pela Expo após show no domingo e se apresenta de surpresa na Casa do Criador

O pagode, literalmente, dominou a ExpoLondrina no último domingo (9). Além do palco principal ter recebido três atrações, uma delas resolveu rodar o Parque de Exposições Ney Braga, surpreendendo o público e realizando mais do que todos estavam esperando. Na grade de shows, a banda local Sambaki, A Turma do Pagode e Dilsinho, que, quando terminou de se apresentar, resolveu circular pela ExpoLondrina.





Dilsinho foi conhecer a ExpoLondrina e, entre as atividades, quis andar na Roda Gigante, no Gira Gira e, até mesmo, comer pastel. Depois, andou pelo parque, atendeu o público, tirou fotos com as pessoas. No fim da caminhada, foi parar no palco da Casa do Criador que, na noite de domingo, estava realizando um festival sertanejo, com diversos grupos locais. Dilsinho subiu ao palco e cantou algumas músicas, surpreendendo o público que estava na Casa do Criador.





Expoente da nova geração do pagode, Dilsinho passou de compositor a cantor e foi alçado ao estrelato. À ExpoLondrina, ele já veio com uma energia muito positiva para transmitir ao público. “Acho que todo grande artista do Brasil que tem a oportunidade de estar aqui tem uma impressão muito positiva da ExpoLondrina”, diz. O artista demonstrou estar muito feliz, não apenas de se apresentar no palco de shows, mas, também, de poder conhecer o evento e circular entre as pessoas.