Após sucesso em estreia, Ana Castela quer voltar para gravar um DVD na ExpoLondrina 2024

Da plateia para o palco, Ana Castela precisou de apenas um ano para se transformar de público em estrela da ExpoLondrina. Não à toa. Simpática, atenciosa e com uma presença de palco absurdamente impressionante para uma menina de 19 anos que, recentemente, superou as 90,9 milhões de visualizações, tornando-se a artistas mais ouvida no Youtube, superando nomes como Marília Mendonça, MC Ryan SP, Henrique & Juliano e MC Cabelinho. A sul-mato-grossense que virou pé-vermelho arrebatou os fãs que vieram assisti-la na ExpoLondrina 2023.







“Estou com muito nervosismo, mão gelando, barriga gelando. Estar em cima do palco é gratificante demais, ainda mais onde eu moro e onde me tornei a Ana Castela. Então, estou muito feliz mesmo”, conta a cantora e compositora. Ana revelou que, nos dias anteriores, tentou quase com sucesso fazer o que fez muito no ano passado: circular pelos brinquedos do parque de diversões na ExpoLondrina. “Não deu muito certo”, disse, em entrevista no camarim.

Mesmo assim, ela foi presença marcante em um dia de atrações da Casa do Criador na ExpoLondrina, curtindo a noite com amigos. Subir ao palco da feira onde ela frequentava como público, então, deixou-a ainda mais nervosa, incluindo o fato de ela ter na plateia amigos e familiares. “Na verdade, sou do Mato Grosso do Sul, mas, como vim para Londrina para ser a Ana Castela, aqui virou uma cidade que eu gosto demais, então é muito gratificante estar no palco.”





A cantora revela que vem novidades por aí. “Óia, agora vai ter um DVD, mas, não posso contar as participações”, diz. Mesmo sem poder revelar quem vai subir ao palco com ela na gravação desse DVD, ela promete que, se a convidarem, vai trazer as músicas novas na ExpoLondrina do ano que vem. “Se eles me chamarem, eu venho ano que vem e, quem sabe, não gravo um DVD inteiro aqui?”, sugere. Então, fica a dica: Ana Castela quer voltar e gravar um DVD no palco da ExpoLondrina 2024.