Economia Solidária terá série de feiras e atividades durante junho em Londrina

Aproveitando os períodos de celebração do Dia dos Namorados (12), festas juninas, datas dos feriados de Corpus Christi (16) e do Sagrado Coração de Jesus (24), o Programa de Economia Solidária promove diversas feiras em Londrina no decorrer de todo o mês de junho.

Nas próximas semanas, os empreendimentos integrantes do programa estarão em várias partes da cidade, expondo e comercializando uma série de produtos artesanais, decorativos, alimentícios e outros produzidos por trabalhadores locais. Além disso, a Casa da Economia Solidária Café e Arte, na Praça 7 de Setembro, segue funcionando normalmente com sua agenda regular.

Segundo o gerente de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social, Marcilio Garcia, a expectativa é que os empreendimentos solidários possam fazer boas vendas durante este período, fortalecendo a geração de renda de muitas trabalhadoras e trabalhadores. "Em um mês com feriados e festas juninas, esperamos que a divulgação dos empreendimentos seja reforçada e o público possa conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Economia Solidária. Será importante para os grupos poder participar dessas atividades. Após o Dia dos Namorados, a Casa da Economia Solidária Café e Arte estará com decoração junina para aproveitar essa estética e atrair quem passar pelo local, por exemplo", disse.





Antes mesmo do início de junho, nesta terça-feira (31) ocorreu uma feira da Economia Solidária na área externa do prédio administrativo da Prefeitura de Londrina, reunindo expositores de diferentes segmentos.





Uma das participantes foi Silvia Lopes, que atua no programa de Economia Solidária há cinco anos, e, de seis meses para cá, vende plantas ornamentais e outras em seu novo empreendimento chamado Casa das Plantas. Ela, que estará presente em algumas das feiras de junho, se mostrou animada e otimista com as próximas vendas. “A expectativa é muito boa, levando em conta que junho é um mês bastante movimentado e as pessoas saem de casa por conta das festividades e eventos. Estou empolgada para mostrar este novo trabalho que iniciei recentemente com as plantas, em uma ideia que surgiu durante a pandemia, onde aprimorei este lazer que já tinha. Substituí meu empreendimento anterior, no ramo alimentício, por este e espero divulgá-lo ao maior número de pessoas”, contou.

Nesta quinta-feira (2), será realizada a Feirinha da Cidadania na UEL, das 9h às 13h. O evento é promovido pela própria universidade e conta com participação de projetos de extensão universitária e com constante presença dos grupos da Economia Solidária.





Na tradicional Feira do Calçadão, os empreendimentos irão comercializar seus produtos na avenida Paraná, em frente ao Banco do Brasil, nos dias 3, 4, 10 e 11 de junho, das 9h às 17h.





E na região norte da cidade, haverá no dia 4 de junho, das 12h às 20h, o Paraná Junino do Sesc Londrina Norte, na Avenida Saul Elkind, 1.555. E o público também poderá conhecer e adquirir os produtos, no dia 5, na Praça do Aeroporto (Nishinomiya), região leste, das 14h às 17h, durante a realização do projeto Estações, promovido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e parceiros, com atividades físicas e esportivas, atrações musicais e serviços públicos à disposição gratuitamente.





Já no dia 25 de junho, das 9h às 13h, será realizado a Feira do Shopping Quadra Sul, na avenida Inglaterra, 385, Jardim Igapó. E no dia 30, a Prefeitura de Londrina recebe mais uma edição da Feira de Economia Solidária, na entrada do saguão principal, no Centro Cívico, das 9h às 17h.





A programação poderá sofrer alterações, a depender das condições climáticas e intensidade das chuvas nas próximas semanas.





Casa Café e Arte – Além da agenda de feiras em junho, a Casa da Economia Solidária Café e Arte continua aberta ao público normalmente. Neste espaço, são comercializados itens de de artesanato, cama, mesa e banho, plantas ornamentais, semijóias, bolsas, produtos alimentícios como bombons, pães, biscoitos caseiros e bolos, chocolates, bebidas, além de objetos de decoração para diversos ambientes, entre outros produtos com preços a partir de R$ 5,00. As iniciativas de Economia Solidária são responsáveis pela produção, exposição e comercialização dos diversos produtos.





A Casa da Economia Solidária Café e Arte, localizada na Praça 7 de Setembro, s/nº, Centro, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 14h. Na página do Instagram é possível acompanhar o que vem sendo produzido e locais de comercialização.





Aos sábados, a Casa da Economia Solidária Café e Arte também realiza o “Dia das Flores”, quando são comercializadas plantas e flores ornamentais, como cactos, plantas e suculentas.





E, para quem busca alimentos livres de agrotóxicos, são feitas as entregas dos pedidos das Sacolas Camponesas, que contam com o manejo agroecológico. Para fazer os pedidos, basta enviar mensagem para o número de WhatsApp (43) 99941-6828 ou ingressar no grupo do WhatsApp.





Semanalmente, é disponibilizado o link de um formulário eletrônico, onde podem ser inseridos os dados de identificação do consumidor e escolhidos os itens desejados. Depois da finalização do pedido, o consumidor deve comparecer para a retirada.





As iniciativas realizadas pela Economia Solidária de Londrina são acompanhadas pela Cáritas Arquidiocesana, que possui parceria com a SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) para execução do Projeto de Educação Socioprofissional e Promoção da Inclusão Produtiva – Modalidade II: Fortalecimento de Iniciativas Coletivas de Geração de Trabalho e Renda.