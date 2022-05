No Paraná, Profice vai destinar R$ 40 milhões a projetos culturais

A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná abriu inscrições para a quarta edição do Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura). Por meio de dez editais que serão publicados até o final de 2022, serão destinados R$ 40,9 milhões a projetos paranaenses. A iniciativa tem como objetivo promover a valorização e proteção do patrimônio, da produção artística e das manifestações culturais em todo o Estado.



Na edição deste ano, o Profice passou por uma reformulação para garantir maior abrangência e melhor distribuição dos recursos. Cada uma das dez áreas artístico-culturais terá um edital separado com valor definido com base nos dados históricos de demanda das edições anteriores do programa.

Os editais foram divididos em três etapas. A primeira delas contempla projetos que envolvem Música; Dança; Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares; Literatura, Livro e Leitura e Ópera. As inscrições para essas categorias já estão abertas e podem ser realizadas até às 17h50 de 04 de julho de 2022 pelo site www.sic.cultura.pr.gov.br.





A segunda etapa de editais será aberta ainda no segundo trimestre de 2022 e contemplará projetos de Teatro; Artes Visuais e Patrimônio Material e Imaterial. A terceira fase será destinada a projetos de Audiovisual; e Circo, com previsão de abertura de inscrições no terceiro trimestre deste ano.





Do valor total de R$ 40,9 milhões disponibilizados nesta edição do Profice por meio de captação de recursos via isenção fiscal, 50% dos recursos serão alocados em projetos de proponentes residentes ou sediados fora de Curitiba. Os outros 50% serão destinados a proponentes residentes ou sediados na capital. Os projetos deverão ser inscritos em uma das faixas orçamentárias indicativas de valores: até R$ 50.000,00; de R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00; de R$ 100.000,01 até R$ 200.000,00 e de R$ 200.000,01 até R$ 350.000,00.

