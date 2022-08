Espaço AML Cultural em Londrina é reinaugurado depois de reforma

Administrado pela Associação Médica de Londrina, o Espaço Cultural AML passou por diversas reformas nos últimos dois anos. Dentre as melhorias realizadas no prédio histórico localizado ao lado da Concha Acústica está a repaginação da fachada, que ganhou uma nova comunicação visual formando um grande painel colorido. O edifício de três andares será reinaugurado na noite desta quinta-feira (18), em solenidade aberta apenas a convidados.







Para marcar a reinauguração, o espaço contará com um show do Acústico Blues Trio, de Kiko Jozzolino; apresentação do documentário “O Recomeço”, que trata da atuação da AML Cultural, e ainda uma intervenção da escola Canto Lira. Durante o evento acontece ainda a abertura da exposição “Um Mergulho no Ser”, da artista plástica Raquel Carraro, com obras inéditas - contemplando duas pinturas em grandes dimensões, quatro objetos, quatro desenhos e duas instalações. A mostra ficará aberta para visitação do público até o dia 31 deste mês, com entrada gratuita.

Datada de 1965, a construção de três andares que abriga o Espaço AML conta com um teatro com 126 lugares equipado com modernos equipamentos de som e imagem, além de área para exposições e salas para aulas de teatro, dança e canto. No local são realizados eventos promovidos pela própria AML e por parceiros, bem como ocorre a locação tanto do teatro quanto das salas.





