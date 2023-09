“Eu já vivi isso”: peça em Ibiporã conscientiza sobre prevenção ao suicídio

Bullying, relacionamento abusivo, violência doméstica, dependência química, abandono, exaustão e sobrecarga de demandas na vida profissional e pessoal são situações que causam sofrimento emocional e podem levar a transtornos mentais que, se não tratados adequadamente, podem resultar em ideações ou morte por suicídio.







Tendo em vista estas e outras situações que causam a “dor da alma”, nove profissionais dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil), da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), estão levando esta semana ao palco do Cine Teatro Padre José Zanelli o espetáculo “Eu já vivi isso”. Os textos e personagens das seis cenas foram criados pelos próprios servidores, com base nos atendimentos realizados e em histórias pessoais ou de conhecidos.

Publicidade

Publicidade





Ao final de cada cena, um profissional contextualiza o tema, aponta as consequências psicológicas e as formas de procurar ajuda ou oferecer apoio a quem está sofrendo. Como boa parte do público é composta por alunos adolescentes das instituições de ensino de Ibiporã, os servidores promovem uma roda de conversa com a plateia após o espetáculo.





A peça, dirigido pela professora do Cefac (Centro de Formação em Arte e Cultura), da SMCT (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Jéssica Coutinho, é fruto das aulas semanais de teatro que o grupo frequenta há alguns meses, já tendo como objetivo a montagem de um espetáculo para ser apresentado na programação do “Setembro Amarelo”, mês dedicado à prevenção ao suicídio.

Publicidade





De acordo com a coordenadora interina de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, Aldry Franciele Teixeira, as ações do “Setembro Amarelo” 2023 visam atingir principalmente os adolescentes, devido ao aumento dos diagnósticos de transtornos mentais entre este público. “A pandemia de Covid-19 agravou a saúde mental de toda a população, mas principalmente dos jovens e adolescentes. Chegamos a atender em nosso serviço crianças com 11, 12 anos, com ideações suicidas. A escolha da linguagem teatral deve-se ao fato de que, em Ibiporã, há muitos jovens fazendo teatro, seja por meio do curso livre ofertado gratuitamente pela SMCT, ou nos espaços descentralizados, como nas escolas”, explica.





A coordenadora destaca que é importante falar de forma responsável e empática sobre sofrimento emocional e suicídio, para que as pessoas que passam por momentos difíceis busquem ajuda e entendam que a vida é a melhor escolha.

Publicidade





“Ao perceber no outro sinais como mudança de comportamento, desinteresse por atividades que gostava, alteração no sono e apetite, é importante acolhê-lo, demonstrar presença, incentivando-o a falar como se sente, e se for o caso, buscar ajuda profissional. Ter pessoas que se importam e desejam a vida do outro, são fatores protetores contra o suicídio”, reforça.





Em Ibiporã, a Prefeitura Municipal, por meio da SMS, promove, deste o início do mês, uma programação (blitz educativa, adesivaço, passeata, panfletagem), envolvendo principalmente o público adolescente, alertando sobre a importância de se cuidar da saúde mental e apoiar aqueles que estão em sofrimento psíquico.

Publicidade





ESPETÁCULO ABERTO AO PÚBLICO





A peça “Eu já vivi isso” será apresentada na quarta (13) e sexta (15), gratuitamente, com sessões às 9h30 e 14h30. A classificação indicativa é 10 anos.

Publicidade





Setembro Amarelo: se precisar, peça ajuda!





Onde procurar ajuda:

Publicidade





- Nas Unidades Básicas de Saúde;





- Caps Infantil: 31780341 ou 31780331;

Publicidade





- Caps Adulto: 31780367 ou 31780244;





- Disque 188: CVV (Centro de Valorização da Vida);





- Emergências – Samu 192;





UPA, Pronto Socorro e hospitais