ExpoJapão em Londrina tem atrações tradicionais e contemporâneas

Após dois anos sem a Expo Japão, o reencontro entre o público e a feira foi repleto de cores, música e muitas iguarias num verdadeiro mergulho na cultura japonesa. A exposição começou na quarta-feira (15) à noite e vai até domingo (19) na sede da Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina). A expectativa da organização é superar o público recorde de 2019, último ano do evento, quando cerca de 35 mil pessoas passaram pela feira nos cinco dias de evento.



Instalada em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, a Expo Japão tem atrações tradicionais e contemporâneas. A Cerimônia do Chá, por exemplo, desperta a curiosidade pelo seu ritual e pela oportunidade de reunir convidados e colocar em prática a arte de receber as pessoas. A dona de casa Mirian Baldini estava atenta a cada detalhe do ritual da arte de preparar e servir o chá, mas com todo o contexto da filosofia zen embutida. "Todos os gestos e movimentos são calmos, traz uma tranquilidade, uma paz e tira você da agitação." Além da cerimônia, ela foi com toda família ver as apresentações artísticas e almoçar neste feriado. "Está bem movimentada a feira e todo mundo gosta e se alegra a participar das coisas do Japão. Gostamos muito de conviver com a comunidade japonesa de Londrina."

Ao todo, são 30 grupos artísticos se revezando no palco principal com Taikô (os famosos tambores japoneses), Bon-Odori (dança tradicional), Matsuri Dance (dança contemporânea), Ikebana (arranjos florais), Bonsais (árvores em miniatura), desfile de vestimentas japonesas e demonstrações de artes marciais. Além disso, na parte dos estandes um grupo de idosas faz duas apresentações diárias de Koto, que é instrumento musical de cordas dedilhadas, composto de uma caixa de ressonância com 13 cordas e 1,80 metro de comprimento.





