ExpoLondrina 2024 será pet friendly e terá pontos de hidratação

A 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, primeira etapa do Circuito Sertanejo, foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (18), durante entrevista coletiva realizada pela Sociedade Rural do Paraná e Diverti.

Agendada para ocorrer entre 5 e 14 de abril, a ExpoLondrina 2024 conta com o mote "A Expo que Você Quer Ver" para refletir a capacidade que o evento tem de atender públicos e interesses plurais.

Para complementar, a campanha divide ainda o evento em duas versões - Expo Dia e Expo Noite -, com o objetivo de reforçar a diversidade na programação que tem início durante a manhã com uma agenda técnica robusta e chega ao fim do dia com o melhor do entretenimento.

O site www.expolondrina.com.br acompanhará a identidade nas duas versões, mudando as cores do layout para representar o dia e a noite.

“Esse mote vem para somar à ideia de que a ExpoLondrina é um evento para todos. É para o empresário que busca fortalecer o seu negócio e ampliar sua rede de contatos; é para o produtor com sede de conhecimento; para a família que quer se divertir com as crianças, e é também para aqueles que esperam o ano todo pela grade de shows. A Expo 2024 não vai deixar ninguém de fora”, destaca o presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Marcelo Janene El-Kadre.

Na última edição, a ExpoLondrina recebeu mais de 470 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 1,26 bilhão em negócios. Cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos foram gerados durante o evento.



MASCOTE SRP

A Sociedade Rural do Paraná aproveitou o momento da coletiva para lançar o seu mascote. A figura do jovem cowboy tem o objetivo de fortalecer a missão da entidade de compartilhar a grandeza e importância do agronegócio.

"Além de nos ajudar nas ações de relacionamento com o público, o Mascote será um grande aliado para falar sobre o agro com as crianças desde cedo, contribuindo para desmistificar informações equivocadas sobre o setor", afirma o presidente da SRP.

Para a escolha do nome, será realizada um concurso no perfil do Instagram da SRP e da ExpoLondrina. O nome escolhido garantirá um kit Expo para o vencedor, que será divulgado posteriormente.

EXPO PET

O setor Pet é o segmento do agronegócio relacionado ao desenvolvimento das atividades de criação, produção e comercialização de animais de estimação. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking global de faturamento no segmento.

Na Expo 2024, o setor ganha um espaço exclusivo, chamado Expo Pet, uma das principais novidades deste ano.

Expositores ligados às áreas de Pet Food, Pet Care e Pet Vet estarão reunidos em um ambiente dinâmico e interativo para formar uma verdadeira vitrine do que há de mais inovador e especializado no universo pet, e terão a oportunidade de participar de uma programação especialmente dedicada a eles, com direito a eventos, rodadas de negócios e palestras.

O Pavilhão de Pequenos Animais, que cresce a cada edição, ficará ao lado do Expo Pet.

"Promoveremos um grande encontro de todos os atores envolvidos na cadeia pet, sendo uma atração tanto para quem empreende na área, como para os tutores de pet. Preparamos uma programação completa para lançar o projeto com o pé direito e temos certeza de que ele crescerá a cada edição", conta o vice-presidente da SRP, David Dequech Neto.



EXPO PET FRIENDLY

A Expo será também um dos primeiros eventos deste porte e segmento a permitir a entrada de pets com os seus tutores. Os bichinhos serão acolhidos com pontos de hidratação, alimentação e descanso pelo Parque.

A entrada será permitida de acordo com regras preestabelecidas.

PRAÇA DO HU – UEL “ESPAÇO CUIDAR”

Um grande projeto com foco na saúde e no bem-estar toma forma nesta edição. A partir dos pilares ‘Acolhimento’, ‘Cuidado’ e ‘Inovação’, a Praça do HU – UEL “Espaço Cuidar” tem o objetivo de ser um espaço que reforça o compromisso social do evento, através de atividades e iniciativas voltadas para a promoção da saúde física e mental.

A Praça proporcionará um ambiente acolhedor e receptivo, com profissionais qualificados para fornecer informações e orientações. O projeto é uma parceria entre Sociedade Rural do Paraná, Hospital Universitário e Universidade Estadual de Londrina.

PONTOS DE HIDRATAÇÃO

A Expo contará com 40 torneiras de hidratação em bebedouros industriais espalhados em pontos estratégicos do Parque, para garantir saúde, segurança e conforto aos visitantes por meio do acesso facilitado e acessível à água de qualidade.

INGRESSOS E EXPO PROMO

Em 2024 a venda dos ingressos Expo Parque, que dá acesso ao Parque Ney Braga, será novamente realizada de forma física e on-line, para proporcionar comodidade e agilidade, evitando longas filas de espera do público.

De quinta-feira a domingo, os valores de acesso ao Parque serão R$24 (inteira) e R$12 (meia-entrada). Já nos dias de Expo Promo - segunda, terça e quarta-feira - os valores caem para R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia-entrada).

As vendas serão liberadas em breve.



