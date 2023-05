Exposição de artes indígenas traz um pouco da Amazônia para o Museu Histórico de Londrina

Na última quarta-feira (11) entrou em cartaz no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss (Rua Benjamin Constant, nº 900, Centro) a exposição "A riqueza da cultura indígena da Amazônia e a Arte Marajoara", atração inicial da 21ª Semana Nacional de Museus.

A exposição, que segue até 18 de junho, conta com diversos objetos e artesanatos produzidos por indígenas das várias etnias. É possível observar vasos e potes super detalhados, artefatos para caça e preparo de comida, cocares muito bem trabalhados, pinturas diretamente do Pará, além de muita informação em forma de texto nas paredes e também em forma de vídeo, com documentários sendo exibidos em duas televisões.





CONFIRA UM POUCO DA EXPOSIÇÃO:

