Feira Gastronômica da Concha recebe o show de Denis Alves nesta terça em Londrina

A feira Gastronômica Central da Concha Acústica recebe o show acústico de Denis Alves nesta terça-feira (21) a partir das 19h. O cantor vai tocar o melhor do rock internacional e nacional e brasilidades. Além do show, a feira terá barracas de alimentação de várias nações, e também o evento estará recebendo doações de donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.





O evento que é gratuito acontecerá das 18h às 22h, na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, rua de paralelepípedos entre o Correio Central e a Concha Acústica, centro de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As barracas de alimentação são variadas: torresmo, pipoca, crepes suiço, kafitas recheadas, tilápia, parmegiana de carne, lanches prensado, pastéis, espetinhos, doces , bombons, pães caseiros, queijo, hortifruti com grande variedades e frutas. Bebidas como, caldo de cana, sucos, além de beertruck, pilsen, larger e ipa também podem ser apreciadas.





Durante todo o evento, a comunidade poderá doar donativos, em prol do Rio Grande do Sul. Os organizadores receberão alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene pessoal, roupas, roupas de cama e colchões.

Publicidade





Um dos objetivos da Feira da Concha é a revitalização e ocupação do centro histórico de Londrina. A feira é desenvolvida pela Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, com patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





Demais informações poderão ser consultadas no instagram @concha_acustica_