Festa da Padroeira 2023 de Londrina divulga programação religiosa e cultural

A tradicional festa da padroeira, considerada a maior festa popular religiosa da arquidiocese de Londrina, traz novidades na programação de 2023. Promovida anualmente pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, há quase 30 anos, o evento ultrapassou o dia 12/10 e terá início no dia 30/09, com atividades religiosas, como a novena da padroeira, além de atividades culturais e gastronômicas, como a quermesse e o parque de diversões. A expectativa é que, somente no dia 12/10, passem pelo santuário entre 30 mil e 40 mil pessoas de todo o Paraná, interior de São Paulo e outros estados.





“As festividades dedicadas a Nossa Senhora Aparecida crescem a cada ano que passa e nós, como Santuário dedicado à padroeira do Brasil, um dos mais importantes de todo o Paraná, buscamos sempre trazer novidades na programação. Sem nos esquecer da fé e da devoção do povo, da religiosidade popular, cada ano incrementamos com atividades diferentes e que atraem as pessoas para participarem conosco”, destaca o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. O tema deste ano é: “Maria, Co-responsável da Missão, para a Unidade da Igreja.”

Abertura oficial





A abertura oficial da Festa da Padroeira será no sábado (30), na missa das 18h30. No dia, ainda deve ser inaugurado um parque de diversões na praça em frente, com quermesse com barraquinhas de alimentação. Entre os brinquedos, estão previstos surf, chapéu mexicano, barca pirata, tromba-tromba, cama elástica, jump, carrossel e montanha russa de centopeia. Os ingressos custam R$ 5 e vão ser vendidos diariamente até 18h na secretaria ou R$ 10 na bilheteria na hora.

As opções gastronômicas giram em torno de pastel, cachorro-quente, refrigerante, água, suco e alimentos típicos de diversas nacionalidades, como alemã, japonesa, italiana e libanesa. Essa programação será até o dia 12/10.





Assim como o bazar do santuário, que abrirá todos os dias das 8h às 21h a partir do dia 30/09.

A abertura da programação religiosa tem início no domingo (1º), com missa às 16h e às 18h30. A cerimônia das 16h será celebrada pelo bispo emérito de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), dom Manoel João Francisco. A partir do dia 02/10, começa a tradicional novena da padroeira, em que diversas paróquias da arquidiocese se revezam ao longo dos nove dias de oração e celebração. Diariamente, tem programação sempre 7h e 19h30 (nos fins de semana, às 18h30). Durante a semana, às 19h, e nos finais de semana, às 18h, haverá oração do Terço da Misericórdia.





Desde o dia 30/09 será possível comprar o pão do santuário, dentro dos quais haverá medalha de Nossa Senhora Aparecida em alguns deles.

Veja a programação completa da novena:





Novena da Padroeira





02/10 – Tema: “Maria - uma oportunidade de encontro na fé”, com padre Lucimar de Assis Mendes da paróquia Cristo Rei (Cambé - Região Metropolitana de Londrina).

03/10 – Tema: “Maria - reconhecedora da dignidade humana”, com Frei Wainer José de Queiroz da paróquia Nossa Senhora da Piedade.





04/10 – Tema: “Maria - companheira de caminhada rumo ao Reino de Deus”, com padre Romão Antonio Martini Martins, da paróquia São Vicente de Paulo.

05/10 – Tema: “Maria - Fortalecedora da escuta fraterna”, com padre Paulo Ricardo da paróquia Nossa Senhora das Graças (Ibiporã - Região Metropolitana de Londrina).





06/10 – Tema: “Maria - Promotora da sinodalidade na Igreja”, com padre Alex Aparecido Barbosa da paróquia São Tiago Apóstolo.





07/10 – Tema: “Maria - Mãe do discernimento”, com padre Juniar Aparecido Padilha da Catedral.





08/10 – Tema: “Maria - formadora da integridade do povo de Deus” com padre Padre Joel Medeiros da Matriz de Rolândia (16h) e Dom Marcos José, bispo de Cornélio Procópio (18h30).





09/10 – Tema: “Maria - irradiadora da comunhão”, com padre Altair Manieri da paróquia Santa Cruz.





10/10 – Tema: “Maria - missionária da justiça e da paz”, com padre Marcelo Aparecido Cruz da paróquia Sant’anna.





Carreata





Durante os dias de novena, haverá missas especiais que já fazem parte da programação do santuário e da tradição da Festa da Padroeira. Na Quarta da Padroeira, realizada toda quarta-feira, haverá missa pelos idosos (04/10) e pelos enfermos (11/10), sempre às 15h. Além disso, haverá novena nas quatro missas da Quarta da Padroeira (7h, 10h, 15h e 19h30). No domingo (08/10), ocorre a tradicional carreata com bênção dos veículos. A concentração terá início às 9h na Capela Nossa Senhora do Rosário (r. Vantuil Frisselli, 355, jardim Primavera), com missa celebrada pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz. Após a missa, a carreata percorre algumas ruas pela cidade, com uma imagem grande de Nossa Senhora Aparecida, chegando ao santuário, em que padres e diáconos se revezam para a benção dos veículos.





Vésperas





No dia 11/10, às 19h30, o arcebispo Dom Geremias Steinmetz celebra a liturgia das Vésperas Solenes, especialmente no dia anterior à grande Festa da Padroeira. O arcebispo instituiu essa tradição, que acompanha outro costume que está se tornando tradicional no santuário: a troca do manto da imagem de Nossa Senhora. A cada ano, uma família doa um novo manto para a imagem que fica no nicho do Santuário.





Festa da Padroeira





Além de toda a programação de missas, a Festa da Padroeira tem uma série de atividades complementares. O parque de diversões funcionará na praça, ao lado das barracas de alimentação. Ainda haverá bazar de artigos religiosos, velário, sala de promessas, venda de flores e velas, além de confissões, que serão realizadas na escola estadual ao lado do Santuário. Neste ano, além da aferição de pressão e de diabetes pela Unipax, haverá uma novidade na área da saúde: a secretaria municipal de Saúde realizará vacinação ao longo do dia.





Aproveitando a estrutura da UBS (Unidade Básica de Saúde) instalada no santuário durante a reforma do prédio público, a secretaria municipal de Saúde realizará vacinação do público que quiser, com diversos tipos de vacinas, aplicando as doses nas pessoas. Até mesmo o Zé Gotinha estará presente. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) levará o Fusca Amarelo, utilizado em ações de educação no trânsito com crianças, aproveitando que no dia 12 se comemora o Dia das Crianças. As equipes ficarão lá das 11h às 16h, aproximadamente, e as crianças poderão andar no veículo.





Programação 12/10





00h – Terço dos homens





05h – Missa com padre Laurindo Lopes da Silva





07h – Missa com padre Alexandre Alves dos Anjos Filho





09h – Missa com Dom Anuar Battisti, arcebispo emérito de Maringá (Noroeste)





10h30 – Missa com Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus-AM





12h – Consagração das Crianças com padre Cláudio Marinoni





13h30 – Missa com padre José Rafael Solano





15h – Missa com Dom Geremias Steinmetz





17h – Missa com Dom Geremias Steinmetz





18h – Procissão pelas ruas da Vila Nova





19h – Coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida