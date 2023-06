FILO 2023: 'Como Dançar Junto' anima o Calçadão de Londrina

A Cia Nua apresenta pelas ruas de Londrina nesta segunda (19) e terça-feira (20) o espetáculo como ‘Como Dançar Junto’ integrando a programação do FILO - Festival Internacional de Londrina. O evento segue a tradição do festival de levar intervenções artísticas gratuitas pela cidade, sendo que nesta segunda-feira a primeira apresentaçãio será no Calçadão, às 11h30, e na terça-feira no Zerão, às 19h. O espetáculo “Como Dançar Junto”, transforma os espaços públicos com um movimento que vibra com o ritmo da cidade, além de atravessar os olhares de seus espectadores, que incluem os transeuntes.





A direção geral e de movimento do espetáculio é de Lucas Manfré. A ideia do espetáculo surgiu em 2020, quando foi fortalecida e ganhou novos moldes durante a pandemia. A apresentação propõem uma relação entre a dança-teatro com a intervenção urbana e a performance.

Manfré é diretor e intérprete do grupo. “É um grande desafio, porque as experiências que eu tinha até então na companhia era de um lugar de fora como diretor e, como ator, trata-se de um processo mais colaborativo, há momentos que estou de fora somente observando e fazendo alguns direcionamentos, enquanto em outros momentos estou dentro da cena, sendo observado pelo grupo e recebendo as mesmas indicações”, diz.





