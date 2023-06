'Carne Viva' vem ao FILO para um alerta atemporal

O FILO - Festival Internacional de Londrina - apresenta nesta segunda-feira (19) o espetáculo “Carne Viva”, do jornalista e dramaturgo Renato Forin Jr, 38. A encenação teve seus ingressos esgotados poucas horas depois de serem liberados no site do festival com entrada gratuita.





“Minha relação com o FILO é antiga. Talvez possa dizer que estar no Festival como espectador e, depois, como integrante da equipe de comunicação, transformou minha visão de mundo. As expectativas para o FILO são as melhores, um festival tradicional que formou um público cativo para o teatro, o que é emocionante”, diz Forin.

Publicidade





São 55 anos de história que o festival tem em Londrina, acompanhado por mudanças e evoluções, iniciando com ações regionais, depois nacionais, latino-americanas e internacionais, trata-se de um dos eventos que aproximam a comunidade de uma vertente da arte que mesmo após séculos de existência, ainda é afastada da camada popular da cidade, alerta o diretor da leitura dramática: “A popularização do teatro sempre foi um desafio no Brasil, por uma série de fatores, dentre os quais está a relação entre formação de público e precarização da educação”.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.