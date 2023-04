Guilherme & Benuto cumprem promessa de surpresa na ExpoLondrina

De um ano para o outro, a dupla Guilherme & Beluto parece ter dado um grande salto na carreira: eles foram do show na Villa Gastronômica, com um público menor, para uma arena lotada no palco principal da ExpoLondrina. Se gratidão é a palavra que eles usam para definir esse sentimento, o público prefere gritar a palavra sucesso. E foi o que os dois fizeram na noite da última quarta-feira (12), cumprindo a promessa feita no camarim, de realizar uma surpresa durante a apresentação.





“Primeiramente o sentimento é de gratidão por todo o trabalho que envolve, a responsabilidade de um ano para o outro”, diz Benuto. De acordo com ele, a intenção dos dois sempre foi construir uma carreira sólida, passo a passo, música a música. “Mas, que fosse crescente. E estamos conseguindo fazer isso, graças a Deus e ao público. Porque quando você estoura um sucesso de uma vez, sente a pressão de sustentar aquilo na mesma intensidade que aconteceu. E isso é difícil de acontecer”, ressalta.

Com mais de duas décadas de estrada, a dupla deve lançar um novo DVD a partir de maio, divulgando uma música por vez. “Vamos lançando projetos e DVDs novos, um deles lançamos agora em maio. E queremos continuar contando histórias para a galera se identificar”, afirma Benuto. Quando subiram à arena lotada, a dupla sentiu a energia de um público que sabia cantar suas músicas.





Durante a apresentação, eles disseram que estavam realizando um sonho de soltar a letra e ouvir o público continuar cantando. E cumpriram a promessa da surpresa, subindo ao “palco” que fica bem no meio da arquibancada, mais próximo ao público da arena. Lá eles cantaram alguns sucessos, distribuíram brindes, fotos e sorrisos, conquistando ainda mais a plateia.