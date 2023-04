João Gomes traz piseiro do Nordeste e revela projetos para 2024

O piseiro conquistou de vez o Norte do Paraná e, pelo segundo ano consecutivo, o gênero está na grade de shows da ExpoLondrina. Desta vez, com um representante digno da grandeza de onde ele é: João Gomes. Com seu jeito tímido, calmo e tranquilo, fez o público dançar, de maneira variada e animada. O cantor e compositor, que já se apresentou em Londrina em outra ocasião, ficou surpreso e feliz de saber que viria para a ExpoLondrina.





“É um privilégio estar aqui. Eu estava falando com Ana Castela na semana passada. Falei: ‘você tem noção dessa coisa tão boa que você está plantando. Olha o lugar que você está!’ O mais engraçado é que eu não sabia que eu vinha para cá”, conta. João Gomes assistiu ao show de Ana Castela. “Então, já sei como é o palco, acompanhei o show que ela fez. Estou muito feliz de estar aqui, de coração, de estar longe de casa e levar o show, um pouco do pedaço do nosso Nordeste”, diz.

E João Gomes tem alguma novidade, algum projeto que ainda não contou para ninguém? “Estou maluco pra fazer uma coisa bem simples antes do São João chegar. Mas, se eu falar só um pouco a galera da região onde a gente mora vai saber”, diz. O cantor e compositor conta que lançou recentemente um CD chamado “Raiz”, apresentou algumas músicas ao público e quer gravar um DVD do projeto. “Quero mostrar onde eu nasci, o que é o Nordeste, o sertão pernambucano. A região onde eu cresci é a mesma região do Luiz Gonzaga, então, tipo assim, hoje, se a gente puder chegar lá e fazer muita música e expressar pro pessoal todo, vai ser uma felicidade.”





Com esse novo projeto, João Gomes vai ter que voltar para a ExpoLondrina 2024? “Será?”, brinca. “Só tenho a agradecer a Deus, a presença de cada um e que eu possa vir mais vezes, trazer alegria”, sugere.