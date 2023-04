Ícaro & Gilmar voltam ao palco da ExpoLondrina com novo DVD

A dupla Ícaro & Gilmar voltou à ExpoLondrina 2023 para repetir o sucesso do show no ano anterior. Em 2022, eles se apresentaram na mesma noite de Zé Neto e Cristiano. Desta vez, encerraram com chave de ouro a noite de shows que incluiu João Gomes e Gustavo Miotto. Entre as novidades, trouxeram músicas novas, gravadas na primeira apresentação que fizeram em Barretos, no interior de São Paulo, onde aproveitaram para gravar um DVD.





“Temos músicas do último DVD que foi gravado em Barretos, foi sensacional, nossa primeira vez no palco de Barretos. Gravamos um DVD lá e estamos soltando as músicas”, conta Gilmar. Segundo ele, vêm novidades por aí. “Com certeza ano que vem a gente está com DVD novo, estamos nos preparando para gravar um projeto no dia 16 de maio, com novas músicas. Com certeza estaremos aqui cantando ano que vem com essa galera de Londrina”, diz.





Ícaro resume o sentimento da dupla ao pisar novamente no palco da ExpoLondrina. “Rapaz, de verdade, é um sentimento muito bom pra gente porque ano passado a gente estava aqui no palco principal junto com Zé Neto e Cristiano e, hoje, repetir a dose, é gratificante pra gente, porque temos a certeza de que nosso trabalho está sendo bem feito, de forma correta, que a galera está absorvendo e tendo o desejo de ter Ícaro & Gilmar”, avalia Ícaro. Nesse sentido, felicidade define a sensação dos dois. “A gente fica muito feliz com isso, de estar aqui, de fechar o evento. É muito gratificante.”