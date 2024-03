Lollapalooza 2024 terá transporte público 24h durante os três dias de festival

Pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, o Lollapalooza contará com transporte 24h durante os três dias de evento . Em parceria com a ViaMobilidade, a CPTM e o Metrô, o festival de música irá disponibilizar o embarque e desembarque na estação Autódromo, da Linha 9, e o desembarque nas demais estações da cidade.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A 11ª edição do Lollapalooza acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo e as ruas no entorno do local estarão bloqueadas para a passagem de carro. Além dos novos horários dos trens e metrôs, o festival também conta com duas opções de ônibus especiais para transportar os fãs.

Publicidade



O Lolla Express, serviço de ônibus comum, terá quatro pontos de embarque na cidade e levará o público até o Portão A do Autódromo, na Rua José Carlos Pace. Já o Lolla Transfer, serviço de ônibus executivo oficial do evento, deixará os fãs dentro do Autódromo e contará com três pontos de embarque, com partidas entre às 10h e às 16h45 e opções de horário de retorno.