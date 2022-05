Londrina e Maringá recebem Orquestra Sinfônica do Paraná no próximo fim de semana

Nesta sexta-feira (27) e sábado (28) a Orquestra Sinfônica apresenta em Londrina a série Clássicos Sertanejos, com a regência do maestro convidado Carlos Prazeres. No domingo (29), a apresentação acontecerá em Maringá. O espetáculo da sexta será na Concha Acústica, às 19h, e o repertório terá músicas como É o Amor, Evidências, e Infiel.



Na data que marca os 37 anos da OSP, dia 28, a Orquestra apresentará um concerto especial de aniversário no Teatro Ouro Verde, às 20h30. No programa estão o Concerto para Dois Violinos, de Brahms; a Abertura Coriolano e a Quinta Sinfonia, de Beethoven. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente, duas horas antes do espetáculo.

