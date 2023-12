Londrina: Ópera Viva apresenta Concerto Especial de Natal no Espaço Villa Rica

O Ópera Viva realiza nesta sexta-feira (22), às 20h, no Espaço Villa Rica, um Concerto Especial de Natal. A apresentação será a última de 2023 e tem o propósito de encher os corações de esperança, amor e muita música.





O espetáculo terá a participação intensa do coro Ópera Viva acompanhados das solistas mezzo sopranos Edineia Oliveira e Gisela Strass, do tenor Christopher Whitt, da pianista Ana Paula Miqueletti e do violonista Flávio Collins.

No repertório estarão músicas tradicionais de Natal em obras sacras com temas natalinos de Bach, Vivaldi, Gounod e Mozart. Todas as músicas serão legendadas e contextualizadas para que a plateia tenha uma experiência completa da música. “Traremos o público para dentro da sala de casa para comemorarmos essa data especial”, reforça Gisela Strass.





Os ingressos estarão disponíveis no site do Espaço Villa Rica com o valor de R$70 a inteira e R$35 a meia entrada.

Todo o trabalho realizado pelo Ópera Viva e espetáculos apresentados podem ser acompanhados pelo site do projeto ou pelo Instagram @operaviva.brasil.





Além disso, o Ópera Viva também possui uma plataforma online com conteúdo exclusivo sobre ópera para compartilhar conhecimento e novas experiências relacionadas ao gênero musical. O assinante pode ter acesso a vídeos e conteúdo para se aprimorar no universo da ópera.