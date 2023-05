Londrina recebe 8ª edição da Série Palcos Musicais

Os amantes da música instrumental são convidados a participar da 8ª edição da Série Palcos Musicais, que acontecerá em Londrina, de 11 a 22 de maio. Esta é a primeira temporada da série no pós-pandemia e para comemorá-la os organizadores trarão artistas de renome como Kay Lira e Maurício Maestro. Os interessados já podem adquirir os ingressos, à venda no site do Sympla , por R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).





O espetáculo de abertura será nesta quinta-feira (11), às 20h, no Cine Teatro Ouro Verde (rua Maranhão, 85), conduzido pelo grupo instrumental carioca PianOrquestra, indicado ao Prêmio da Música Brasileira e ao Grammy. Os músicos farão o show ‘Collectiva’, em que, em um piano preparado, mostrarão como o instrumento pode ser explorado de diversas formas para emitir sons originais e inovação para a literatura do piano.





Com uso de luvas, baquetas, palhetas de violão, fios de náilon, sandálias de borracha, peças de metal, madeira, tecido e plástico, o PianOrquestra transforma o piano em sua própria orquestra, como o nome diz. Quem quiser conhecer um pouco do que será mostrado pelos quatro pianistas e a percussionista pode ver um trecho da música Pia no Frevo, disponível na página do evento no Instagram (veja o vídeo). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Para comprar, clique aqui.





O evento contará ainda com o show de Casimiro e Fabricio Martins, na sexta-feira (12); de Kalon Guitar Duo, na segunda-feira (15); da Roda de Samba Canto de Lira, na terça-feira (16); de Kay Lira e Maurício Maestro no dia 17 de maio; de Paulo Vitor Poloni e Silvia Borba no dia 19 de maio; do Clube do Choro de Londrina no dia 21 de maio; e do Duo Clavis no dia 22 de maio. Os interessados em acompanhar as postagens e mais informações sobre a Série Palcos Musicais podem acessar a página do Facebook do evento ou Instagram oficial.