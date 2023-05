Londrina terá segunda Festa Junina Rural do Limoeiro

Milho verde na manteiga, quentão, bolinho de fubá, fogueira de metro e casamento no arraiá são algumas das oferendas dos produtores rurais que organizam a 2ª edição da Festa Junina Estrada do Limoeiro, em Londrina. O evento está programado para o dia 17 de junho (sábado), começa às três horas da tarde e se estende até os galos cantarem - brincadeira -, às dez da noite já estaremos todos indo dormir com as galinhas. A previsão do tempo para o dia - sim, eu consultei a previsão do tempo - é de dia frio com céu limpo, temperaturas de 24°C (máxima) e 15°C (mínima). Como o quilômetro 9 da estrada do Limoeiro é 206 metros mais baixo que a região central, rodeado de matas nativas e paisagens deslumbrantes, é a ocasião perfeita para tirar seu melhor casaco do armário. Mas o divertido mesmo é ir caracterizado e aproveitar para fazer roda, dançar a quadrilha e prestigiar o casamento. O pai da noiva jura que não está ameaçando ninguém; ao noivo não foi permitido encontrar a reportagem.







O pessoal do circo Primavera Jataí vão se apresentar na festa, porém, não adianta ninguém tentar fugir com o circo, já que eles são de Londrina e, no máximo, o novo circense vai ganhar uma carona para o centro. O sanfoneiro confirmou presença e a promessa é que ninguém vai conseguir ficar parado no baile com seu forrobodó.

Brincadeiras à parte. A primeira edição da festa da Feira da Estrada do Limoeiro, que aconteceu no dia 25 de junho de 2022, recebeu mais de 1.500 pessoas de toda a cidade e da região. O evento conquistou a comunidade com muitas atrações, em um ambiente descontraído e com uma bela paisagem do campo. O local da festa é o mesmo que comporta a feira da agricultura familiar do Limoeir, todos os domingos, e tem se consolidado como a principal feira rural da cidade.





