Luiza Brunet participará da caminhada contra o feminicídio em Curitiba

A ex-modelo e ativista no combate à violência contra as mulheres Luiza Brunet confirmou que vai participar da 1ª Caminhada do Meio-Dia em Curitiba. O evento integra a programação da Campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Semipi (Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa). Até a manhã desta quarta-feira (19), 71 municípios paranaenses já haviam confirmado a participação na ação. Somados, os moradores destas localidades representam mais de 60% da população paranaense.





Em Curitiba, a caminhada está marcada para este sábado (22), em parceria com a prefeitura da capital. O ponto de encontro será às 11h30 na praça Santos Andrade, com destino à praça Osório. Em Londrina, por exemplo, o ponto de encontro será às 11h30 na catedral metropolitana. Saiba o ponto de encontro da 1ª Caminhada do Meio-Dia no município onde você mora.

Publicidade

Publicidade





“Contamos com a participação de toda a população do Paraná nos municípios que aderiram ao nosso movimento. Também quero reforçar o pedido para que nos ajudem a mobilizar mais pessoas. Convidem amigos, seus familiares, convidem todo mundo”, convida Leandre Dal Ponte, secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, que lembra que o evento é em memória das vítimas de feminicídio, em solidariedade aos seus familiares, e pelo fim da violência e pela vida das mulheres.







Luiza Brunet também fez o convite com um vídeo postado em suas redes sociais. Ela reforçou o pedido para que as pessoas que participem da caminhada e usem uma roupa branca. “A gente quer paz, muita paz, muito respeito e que possamos ter uma caminhada que nos dê dignidade perante a sociedade, nesse dia tão importante do combate ao feminicídio no Brasil e no Mundo”, pontua.