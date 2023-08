Ópera Viva traz apresentação de 'Carmen' ao Espaço Vila Rica em Londrina

O projeto Ópera Viva, lançado em Londrina no mês de julho com o objetivo de conectar o público com a vivência da ópera, inicia neste sábado (19) a série de espetáculos “Senta que lá vem”, focado em contar histórias sobre as óperas mais famosas, compartilhando conhecimento e vivências que ajudarão as pessoas a entenderem e a se apaixonarem por este gênero musical.





A primeira exibição, que acontece nesse sábado (19), às 20 horas, no Espaço Villa Rica, vai contar a história da ópera "Carmen", de Georges Bizet. "Carmen" - história de uma cigana à frente de seu tempo - é uma das óperas mais famosas e mais bem feitas no mundo, com melodias popularmente conhecidas. "Habanera", por exemplo, é a ária mais notável, utilizada até em trilhas de campanhas publicitárias.

Participam como protagonistas deste espetáculo as cantoras Edineia Oliveira e Gisela Strass, ambas mezzosopranos, Christopher Whitt, tenor, o Coro Ópera Viva, e a pianista Clenice Ortigara. “O público presente vai conseguir apreciar a ópera 'Carmen' como nunca imaginou. Vamos explicar as intenções do compositor e libretistas, e situar o ouvinte dentro de todo o contexto da ópera. Tudo isso, claro, com o principal, a música, e o encanto de 'Habanera', 'Toreador', 'Seguidille', entreatos e muito mais. Será uma nova experiência de imersão no mundo da ópera”, destaca Gisela Strass.