Apresentadora Maria Cândida lança em Londrina livro para mulheres maduras neste sábado

A jornalista e apresentadora do quadro Bem Estar, da Globo, Maria Cândida lança neste sábado (19), em Londrina seu segundo livro, “Geração Ageless: Lobas” (Literare Books, R$ 69,90). A obra é baseada em sua própria jornada dos 40 aos 50 anos, combinado com pesquisas e estatísticas relevantes para uma maturidade com excelência.

Ao compartilhar sua história pessoal de superação, Maria Cândida revela as lutas e as vitórias que enfrentou durante essa fase, relatando situações reais como crises de pânico, desafios financeiros, invisibilidade profissional e depressão. “Escrevi tudo que gostaria que tivessem me falado antes dos 40 anos, para poder ter me preparado. Renasci e me reinventei nos últimos dez anos, mas fiquei perdida em muitos momentos nesse turbilhão que se chama maturidade. É uma mudança de fase, como em um jogo, e precisamos entender esse processo antes”, afirma.

Maria Cândida revela que “o livro foi uma consequência” de tudo o que ela viveu junto a estudos sobre envelhecimento e essa fase da vida. “Percebi pontos que aconteceram comigo e que vão acontecer com todas as mulheres. Acredito muito no resgate dessa mulher que sente que se perdeu”, compartilhou a jornalista.

Maria destaca a importância de compreender o processo de envelhecimento e seus impactos na produtividade, além de fornecer orientações práticas para um envelhecimento saudável e uma segunda fase de vida repleta de bem-estar e autoestima. Este livro é um alerta necessário para as mulheres maduras, a quem a autora carinhosamente chama de "Lobas".

Ao longo das páginas de "Geração Ageless: Lobas", as leitoras encontrarão uma série de dicas valiosas para enfrentar os desafios comuns da maturidade. Alguns tópicos abordados incluem: crise da meia-idade, ganho de peso após os 40 anos, menopausa e depressão, a importância de uma rotina de exercícios, alimentação adequada, skincare e cuidados com a pele e muito mais.

O lançamento e sessão de autógrafos acontece no dia 19/08 (sábado), a partir das 14h, na Livraria da Vila – Aurora Shopping (Av. Ayrton Senna da Silva, 400 Lojas 6 e 7, Gleba - Gleba Fazenda Palhano, Londrina).