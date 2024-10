Oswaldo Montenegro celebra 50 anos de carreira em Londrina e Maringá

Veterano da música popular brasileira, Oswaldo Montenegro traz uma turnê nostálgica a Londrina neste domingo (6). O show “Celebrando 50 Anos de Estrada” acontece no Teatro Marista, às 20h. Antes disso, neste sábado (5), ele apresenta o espetáculo no Teatro Marista de Maringá, às 21h. Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores a partir de R$ 90 pela plataforma Ingresso Digital.





No evento que está percorrendo os palcos do País, o artista conduz o público a uma imersão musical repleta de memórias e histórias pessoais enquanto canta, toca e interage com imagens de sua vida e carreira projetadas em um telão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No palco, ele se divide entre os violões de 6 e 12 cordas e, simultaneamente, aparece ao piano nas cenas exibidas. Entre passado e presente, clássicos como “Bandolins”, “A Lista”, “Lua e Flor” e “Intuição” se misturam às recém-lançadas “Lembrei de Nós” e “O melhor da vida ainda vai acontecer”, compartilhando com os fãs segredos dos processos criativos e inspirações por trás das canções mais marcantes da carreira.





O cantor e compositor é acompanhado pela parceira de estrada e flautista Madalena Salles, além do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei.

Publicidade





50 ANOS DE ESTRADA





Oswaldo Montenegro partiu para a estrada aos 17 anos e fez dela sua morada. Hoje, aos 68, ostenta uma rica discografia com 45 álbuns e 7 DVDs, com trabalhos premiados.

Publicidade





Ele é autor de mais de 40 trilhas sonoras para teatro, balé, cinema e televisão, além de ser escritor de livros e peças teatrais. Como diretor e roteirista, assinou quatro filmes de longa-metragem.





Ao longo de sua trajetória, suas composições foram interpretadas por grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso, Gonzaguinha, Zizi Possi, Zélia Duncan, Zé Ramalho, Alceu Valença, Zeca Baleiro, Paulinho Moska, Belchior e muitos outros.

Publicidade





SERVIÇO





Show de Oswaldo Montenegro em Maringá

Publicidade





Quando: neste sábado (5), às 21h





Onde: Teatro Marista (Av. Itororó, 99 - Zona 04)

Publicidade





Quanto: a partir de R$ 90, à venda pela plataforma Ingresso Digital









Show de Oswaldo Montenegro em Londrina

Publicidade





Quando: neste domingo (6), às 20h





Onde: Teatro Marista (Rua Cristiano Machado, 240 - Campo Belo)





Quanto: a partir de R$ 90, à venda pela plataforma Ingresso Digital