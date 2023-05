Paróquia Rainha dos Apóstolos em Londrina celebra padroeira com 11 dias de atividades

A paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, na avenida Tiradentes, zona oeste de Londrina, celebra a partir desta quinta-feira (18) a festa da padroeira. Entre os dias 18 e 26 haverá o terço, novena e confissões, às 18h30, e a partir das 19h30 missa com padres convidados, que durante a homília farão reflexões sobre o Espírito Santo e a devoção a Maria. No dia 27, sábado, terá litanias (forma de oração) à padroeira e 18h missa e procissão.





Já no domingo (28) estão programados uma carreata depois da missa das 9h30 e um almoço às 12h30. No mesmo dia terão celebrações às 7h30, 16h e 19h. “A festa da padroeira é uma oportunidade para as pessoas se unirem na fé. Estamos no mês de devoção mariana e a pessoas gostam de cultuar esta devoção e espiritualidade. A festa também lembra o início da cidade, já que é uma igreja antiga”, destacou o padre Bruno Áthila. A paróquia existe há cerca de 63 anos.





VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA.