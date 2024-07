Anfiteatro do Zerão em Londrina recebe festa Frootaria nesta sexta-feira

O anfiteatro do Zerão recebe a partir das 18h ás 22h desta sexta-feira (19) a Frootaria no Zerão, Vol. 4. O evento gratuito e aberto ao público contará com 6 atrações, entre DJs e performers, a ideia é comemorar as mais diversas vertentes da música pop, sejam músicas nacionais, latinas e internacionais.





“A música pop é um dos principais gêneros da música atualmente, e a cada ano artistas ganham mais espaço, repercussão e apoio do público. Somente este ano, tivemos um show gratuito da Madonna no Rio de Janeiro, shows marcantes no Moringão aqui em Londrina, além de diversos artistas brasileiros que cada vez mais ganham o público. Com a Frootaria no Zerão, a ideia é convidar o público para escolher um lugar nas escadarias do Zerão e dançar livremente durante a noite, tornando o espaço do Zerão musical e seguro para todos.” disse o idealizador do evento Matheus Bortoli.

O evento terá as atrações musicais de House Of Ocean - Ballroom Londrina, Chepak, Rosa, Jo Ferreira, Schröder E Cherry, além da apresentação de Gabi Castro e Brooke Woss.





Essa é a quarta edição da Frootaria no Zerão, o evento já atingiu cerca de quatro mil pessoas presentes, a festa também conta com o apoio da ONG Alarm (Associação Londrinense de Arte de Rua Moderna) e Batalha da Concha.