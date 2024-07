Quarteto de Sergio Reze faz viagem pela música brasileira no Festival de Música de Londrina

Chiquinha Gonzaga, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Milton Nascimento e outros grandes nomes da música brasileira se encontrarão no palco do Teatro Ouro Verde nesta quinta-feira (18). O show “Um olhar interior”, do Sergio Reze Falando Música Quarteto, levará uma interpretação “jazzística” de clássicos nacionais para o 44° FIML (Festival Internacional de Música de Londrina ).





O quarteto, além de Reze na bateria, é composto por Alexandre Ribeiro (clarinete), Daniel Grajew (piano e acordeon) e Sidiel Vieira (contrabaixo). Em agosto, eles entrarão em estúdio para gravar seu primeiro disco, com as músicas que serão apresentadas em versão consolidada em Londrina.

Em entrevista à FOLHA, Reze explica que o show foi pensado ainda durante a pandemia da Covid-19, buscando fazer conexões com um Brasil profundo. As memórias afetivas do baterista e as raízes da música brasileira se misturam na apresentação.





O repertório é composto por músicas como “Corta Jaca”, de Chiquinha Gonzaga; “1 X 0”, de Pixinguinha; “Ternura”, de K-ximbinho; “Chega de Saudade”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes; “Clube da Esquina 2”, de Milton Nascimento, Lô e Márcio Borges; “Laser”, de José Miguel Wisnik e Ricardo Breim; e “Chovendo na Roseira”, de Tom Jobim.





“O show é uma interpretação do quarteto de temas, de músicas, de pérolas do Brasil seguindo uma ordem cronológica e de gênero musical. Por exemplo, começamos com o maxixe, que talvez, junto com o choro, seja primeiro gênero músical brasileiro que se espalhou pelos centros urbanos”, explica Reze, que ainda cita uma viagem pelo samba, bossa nova e música contemporânea. “Temos um momento especial ao nordeste, com pérolas do cancioneiro nordestino. Depois vamos para Minas Gerais, passando pela Bahia, pensando na história do Brasil.”





